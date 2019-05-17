中美貿易戰的真相 一場市場全都誤判的戰爭

分享 facebook 【作者／阮文非】

中美貿易戰打了1年多，結果是貿易戰規模升級。這到底是戰爭快結束前的最黑暗期，還是長期戰爭的開始？大家不必期待太高。對川普來說，在貿易戰中讓中國屈服是其競選連任的重大籌碼；對習近平來說，美國的要求等於讓共產黨失去對中國經濟的絕對掌握，而極可能因此失去政權。雖然不少專家認為貿易戰背後是中、美在5G等大趨勢下之科技產業競爭的升級版，但談判的根本卻是雙方政治生命能否延續的角力。中美貿易戰是一場不允許被誤判、卻一直被大家誤判的戰爭。

外界一直對中美貿易戰過度樂觀，甚至到了樂極生悲的程度。當大家普遍看好雙方3月底就能達成協定而讓貿易戰落幕之際，筆者3月中在《非凡商業周刊》1136期的「4月亞洲股債市誘人」一文裡已提醒不容樂觀，理由是中國股市和經濟有轉強跡象而增加北京談判籌碼和降低其達成協定的急迫性。其實，中、美雙方去年底同意讓貿易戰休兵90天，即已顯示彼此談判並不順利，尤其美國把調高懲罰性關稅的期限一再往後延，更已預告雙方愈來愈難達成協定。

外界對談判過度樂觀

現在貿易戰終於升級，大家都想探究原因在哪，來試圖找出是否有解決的可能，筆者對此持悲觀看法。就在外界普遍預期中、美在5月底前達成貿易協定之際，川普卻突然在5月初以中國出爾反爾為由，從5月10日開始把2000億美元的中國貨物進口關稅率從10%進一步調高至25%，還準備對3200多億美元的中國貨品稅率也調高至相同水準，幾乎等於把所有進口美國的中國貨品全都調高關稅稅率。而中國隨後也把600億美元的美國貨品關稅稅率調高做為反擊。 分享 facebook

美國一再批評中國在即將達成協定的前夕大幅修正協議內容，不願立法來保證其承諾，改以行政措施來兌現支票，這對早已吃過多次大虧的美國來說當然不可能接受。習近平到底是怎樣想？中共內部有什麼重大矛盾？外界不得而知，只能透過各種消息來一窺究竟。但在大家都看好即將達成協定前夕，大幅修改已承諾過的內容，別說美國，恐怕連中國自己被如此對待也不能接受，但中國仍這樣做，可見其本來就無意達成協定！用心如此，大家根本不必期待太多。

中國無意達成協定的目的就是「以拖待變」，拖到川普明年選舉失利。這點連川普自己也十分清楚，因此發推文警告中國別這樣期待，一旦他成功連任，未來的談判條件只會更苛刻。不願意達成協定的正常反應只有2種，不是乾脆跟對方大打一場，就是盡量拖，中國的策略選擇後者，表示其不願打的原因、就是因其沒有打的實力，這從中國最近舉動即可見一斑。

中國其實想以拖待變

其國務院副總理劉鶴在美國要於10日調高關稅前夕仍前往華盛頓，就是不要徹底撕破臉，讓談判之門仍然打開。其在反擊上，晚了好幾天才公布以糧食為主的報復清單，規模也僅600億美元，連美國的3分之1都不到，對於講究實力的美國來說，這能讓他們屈服？而且要遲至6月1日才實施，不是擺明讓中國自己有足夠時間去備貨備糧！這根本不像中國說的早有準備所該有的表現。