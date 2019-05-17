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時機正好趁下跌布局 股東會 除權息行情一手抓

2019-05-17 16:26非凡商業周刊

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【作者／林明謙】

時間來至5月的中、下旬，差不多再過1個半月，就準備要進入5、6月的股東會、以及6月下旬開始的除權息行情，大盤這時也剛好拉回整理，危機就是轉機，趁這次下跌來布局除權息好標的。股價漲太高不適合除權息，因為我們只是要賺個「股息」，不想讓股價波動給吃掉，在下跌過後在進入盤整時，相當適合來布局除權息好股票！

首先來看看今年的「股東會」日期的分布情況，各上市櫃的股東會差不多在5月下旬開始陸續召開，一直到6月中、下旬來至高峰，像6月的12、13、14、18、21及25日都有高達百家以上的股東會在同一天開會，若真要說高峰，差不是在6月14日前後最為密集。

股東會也算法說會

在這股東會中，上市櫃的大老闆們也會將下半年的景氣與能見度和大家來分享，也算是一場法說會，尤其是重量級的個股還會有外資分析師出席，來得到最新的消息，以重要權值股來看，台積電（2330）的股東會是6月5日、鴻海（2317）是6月21日、大立光（3008）是6月12日、聯發科（2454）是6月14日，而台達電（2308）則是6月10日，這幾個公司召開股東會時，可能或多或少會影響大盤指數。

回到個股來看，理論上只要美股不要出現大跌，標的股價不要漲太多或是跌太深，因為漲太多、過高的股價在布局除權息上風險會過高；而跌太深的話，則可能會有潛在基本面的利空，股價最好是出現平緩的整理、或是小漲，那麼在股東會應該會釋放出偏多的消息情況下，個別公司股價有機會開始緩漲至除權息前後，投資人可以留意一下。

殖利率不是高就好

再來，讓筆者再重申一個觀念，投資人一直以來對於「殖利率」有個迷思，就是認為殖利率高的好像就比較好，而殖利率低的就比較不好，來看2個例子，就是今年配息最高的前2名、也就是大立光、國巨（2327），今年大立光將配發現金股利68元，以5月10日的收盤價來計算，殖利率差不多只有1.5%；而國巨今年打算配出45元的現金股利，殖利率算算居然高達16%之多，那麼你會認為國巨比較好，而選擇國巨來進行除權息嗎？而比較差的大立光就不會有人想買來除權息嗎？那可就不一定了。

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要活用殖利率來賺股利及股價，還得至少注意3個要素，第1是「股價在中、低檔與整理狀況良好」；第2是「產業前景佳與公司營運成長」；第3則是「外資&投信願意持有」，以上這3個因素分別涵蓋了「技術面、基本面及籌碼面」等3大重要面向的考量，基本上就是選1檔好股票的重點，殖利率的高低反而只是一個配角，是一個重要的配角，但並不是主角。

每年的除權息，基本上都是由台積電來鳴槍起跑，今年的台積電預計總共會配息10元，我們來看第1波的配息8元，以5月10日的股價256元計算殖利率約3.1%，在6月5日股東會後，股價應會進入整理狀態，好一點的也許可以盤堅向上，以去年除息日約在6月下旬來看，今年應該也差不多，差不多可在5月下旬後開始觀察並布局。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/5/17 No.1145】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。

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