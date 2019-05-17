貿易戰防震攻略 抗跌3計 多空分向進擊

分享 facebook 【作者／賴建承】

隨著中美貿易談判再掀波瀾衝擊下，全球股市近期出現一波修正，而台股也自11000點拉回，不僅失守9319點以來之上升軌道，更將月線、季線給跌破，甚至萬點整數大關也面臨挑戰。

4邏輯篩選

共101檔個股符合

由於國際情勢瞬間轉變，且台股仍在萬點之上，相信投資人在懼高症下，操作上也變得相對保守，不過筆者認為可以擬定價值投資策略，畢竟在台股大漲過後仍有許多績優股被低估，更何況在目前不穩定階段，這些具價值的委屈股不容小覷。筆者針對低股價淨值比、去年有獲利、每股淨值10元以上、高殖利率等焦點股做剖析，期望能給讀者另種選股思惟。

在上述篩選條件下，電子股共39檔、傳產股共62檔符合條件。先看電子股，當中有多檔個股屬電子下游，包括仁寶（2324）、華碩（2357）等。

隨著英特爾CPU可望於6月供貨，加上下半年旺季來臨，不論蘋果與非蘋陣營都將有新品上市，研判業績可望呈現攀升。其中，仁寶、華碩、緯創、和碩等4檔個股，現金股利殖利率高達6%以上，研判將是價值選股的重點，雖然近期擔憂美國會對中國新增3000多億美元商品課稅，使得股價同步修正，不過因為皆均處於長期低點，研判有被低估之嫌。 分享 facebook

和碩4月營收達1125億元，月增率25%，呈現淡季不淡，只要1月8日低點46.75元不破，股價中線反攻可期。華碩預計在5月17日揭曉新一代ZenFone 6，下半年推出第2代的ROG Phone電競手機，在新機加持下，獲利回溫可期，雖然股價長期處在年線之下，但配發15元現金股利，現金股利殖利率高達6.88%，故只要前低195.5元不破，逢低可布局。

緯創第1季稅後淨利9.9億元，EPS0.35元，且前4月營收2697.63億元，僅年減1.84%，顯示獲利表現尚屬穩定，近期股價自高檔拉回，若2月～3月平台整理區不破，研判多頭攻勢可望再起。

換機潮帶動

仁寶獲利逐季成長

仁寶首季EPS0.31元，商用筆電市場在Win10換機潮帶動下，仁寶首季筆電出貨量930萬台，第2季預估筆電與非PC的出貨量均可優於首季，研判獲利可逐季成長。技術面上，只要2月26日大量區低點18.5元不破，經近期整理後可望轉強。

至於其他電子零組件，可留意記憶體的華邦電（2344），華邦電受到記憶體價格走跌影響，第1季EPS僅0.1元，為近5年單季新低，目前仍持續調整庫存，須待下半年終端需求才可回溫，可觀察去年10月以來之上升趨勢線，不破可逢低布局。鴻準第1季EPS0.57元，將配發3.2元現金股利，現金殖利率也有5%，由於股價已回測前波平台整理，研判在第3季旺季來臨加持下，股價顯得被低估。