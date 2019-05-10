大漲1700點空頭在哪？ 從反向ETF掌握多頭理由

分享 facebook 【作者／王文良】

這波大盤從1月的9319點一路漲到11077點，基本面有利空也有利多，而且利空未必小於利多，投資人看空行情放空股票並非完全沒有道理，但行情幾乎完全不會跌，這波的漲勢比起去年的任何一波漲勢都要來得更長久，到目前為止也沒有衰弱的傾向，基本面與技術面都沒辦法對這波行情進行合理的解釋，但從籌碼面的角度也許能找到答案。

個股嗅不出軋空味

空頭情緒管道多元

幾乎每個利空都在告訴投資人放空股票有利可圖。看空不見得是錯的，問題是當太多人看空的時候，每個人都可能是錯的。

大盤再次挑戰11000點，個股的空單因為股東會前強制回補潮大量減少，從個股身上似乎嗅不出軋空味道，但現在可供操作的商品太多元了，散戶看空的情緒會發洩在3個地方，整體大盤的資券、反向ETF與富邦VIX（00677U）。

到5月6日止，大盤的融資餘額為1305億元，使用融資擴張信用的人愈來愈少，低迷的融資水位與每天千餘億元的成交量，反映整體散戶參與市場的程度相當低，表示台股籌碼穩定性高，股票多半以現股持有或是在大股東、外資手上，就算去年幾乎一整年都處於萬點之上，大盤融資也沒上過2000億元，不論有多大的利多，萬點之上也激不起散戶瘋狂追價的熱情。

融資愈少表示散戶空手的人愈多，也就是認為行情超漲，預期未來行情會有低點的人愈多，這就是多數人看空的情緒，而市場往往跟多數人的預期相反。

融資大買反向ETF

融券ETF大軍壓境

上市櫃的融券現在超過55萬張，看似具備軋空力道，但5月6日融券超過1萬張的股票是0，融券超過千張的股票也才65檔，5月6日上市櫃融券餘額合計559884張，前5名都是ETF，包括富邦VIX、元大滬深300正2（00637L）、富邦上証正2（00633L）、元大台灣50反1（00632R）、元大S&P原油正2（00672L）共325267張融券（圖1），占整體比率高達58%。

全台灣1700檔股票一共只有約23萬張融券，平均一檔股票只分到140張融券，似乎散戶又沒有特別看空股票，如果有，請問空頭跑到哪裡？為什找不到？除非空頭不是在賣（放空），而是在買。

5月6日上市融資張數為7337217張，融資排行前3名沒有一檔股票全是ETF，分別是富邦VIX、元大滬深300正2與元大台灣50反1，分別為588192張、337196張、216061張，合計1141449張，共占上市融資張數15.5%，這裡面只有元大滬深300正2是看多的ETF，另外2檔看空的ETF加起來是804253張，占上市融資張數11%，光2檔就占了上市融資這麼高的比率，到目前為止還沒有任何一檔股票融資超過20萬張，但富邦VIX與元大台灣50反1卻輕易跨過這個門檻，這不僅是有人在買，且是擴張信用大買，果然空頭並非在賣，是在買。 分享 facebook

反向ETF資增不漲

融資變動多空指標

標的物下跌，反向ETF就會上漲，這就是大家對反向ETF的印象。

元大台灣50反1之所以高融資並非槓桿效果最佳，而是名稱中「反」這個字，產生很大的誤會，以為這是做空的好標的，其實元大台灣50反1只有20%的資金放空期貨，其餘的資金都拿去買債券，跟台灣50成分股根本一點關係也沒有，如果這檔ETF是按權重放空台灣50成分股，或放空相關個股期貨才算名副其實。

不過，就是因為帶個反字吸引空頭買進，一般股票融資增加股價還是會漲，畢竟融資也是買盤之一，但元大台灣50反1自上市之後，融資增加再多也從來不漲（圖2），反而融資減少才會漲。