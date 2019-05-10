巴神超級航母轉彎 破解1兆美元的投資啟示

分享 facebook 【作者／阮文非】

股神巴菲特投資旗艦波克夏海瑟威股東會剛結束，由於股神高齡89歲，他的長期戰友芒格更已來到95歲，2位將近百歲的掌舵人主持股東會，而且會上談論到的話題，從波克夏繼承人、中美貿易戰到投資亞馬遜等都是市場最關注的焦點，可說是名副其實的世紀股東會。到底大家能從中領悟到什麼投資上的道理，就要看大家如何解讀股神的話！

繼承人仍然懸而未決

對股神來說，最重要的問題不是中美貿易戰會怎樣打，也不是什麼公司可投資或哪個產業出狀況，而是波克夏的繼承人問題。他和芒格都太老了，在建立如此龐大的投資帝國後，由誰來接手去發揚光大才是他最迫切的問題。

但跟過去一樣，股神仍然沒有答案。雖然股神暗示為波克夏掌管保險事業的賈恩（Ajit Jain）和掌管能源與非保險事業的艾貝爾（Greg Abel）可望有一天跟他與芒格一起，在股東會上回答股東們的問題，但股神強調一切仍未定案。這2名大將在繼承人名單上排在最前面，這早就是眾所周知的事，但是為何股神還遲遲不能為此做決定？

波克夏能成為如此龐大的投資帝國，保險事業為其投資提供了重要財源，但保險事業已發展到一定規模後，尤其氣候異常等問題讓保險業近年來的理賠金額不斷擴大，保險事業能否再做為波克夏投資的基石已成為股神心中的疑問。近年來股神一再尋找重大投資與收購標的，除了是想要改善投資績效表現外，似乎也是要尋求能像保險業那樣能夠經營數十年的事業。

他近年改變過去不投資科技產業的做法，積極投資蘋果和亞馬遜等市值上兆美元的科技股，已經透露出其意圖。賈恩和艾貝爾最後誰能勝出的關鍵不是2人的能力誰比較強，畢竟都坐到現在這個位子上了，能力已不容置疑，最後由誰當接班人，其實是在告訴我們：在股神心裡哪個產業才是接下來最重要的投資趨勢。但波克夏規模就像一艘超級航母，其投資策略方向不能急速轉變，必定要花上一定時間才行。

要如何因應投資環境的變化，首先必須面對中美貿易關係何去何從。芒格認為中、美兩國不一起合作搞好經濟是相當愚蠢的；股神也強調波克夏熱中於投資中國，因為這是一個龐大市場，而波克夏就喜歡大市場。 分享 facebook

只是波克夏股東會才結束，川普隔天就以不爽中、美談判速度太慢，而威脅將在5月10日對中國出口至美國逾2000億美元貨品的進口關稅稅率調高至25%，並很快再對逾3250億美元貨品關稅稅率調高至相同水準，這幾乎是中國全部出口至美國的貨品規模，無疑是以全面貿易戰來迫使中國在貿易談判上蓋章，這立即引發5月6日全球股災。

股神對此警告，中美貿易戰對全球來說都是壞事，因為他預期中、美兩國在未來100年都將是帶動全球經濟的火車頭，只要中美貿易戰愈激烈，對全球經濟的傷害就愈大。