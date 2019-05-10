35檔手握訂單好股 合約負債選股法超威

分享 facebook 【作者／孫慶龍】

一般而言，資產負債表中的「合約負債」，主要包括了「預收工程款」與「預收備料款」等兩大科目，而在會計處理上，客戶因預付了費用，必須得將「合約負債」歸類在流動負債上。

看做營收領先指標

但由於償還此負債的方式，並不是透過「金錢貨幣」，而是透過在一段指定期間內，提供「某種商品」，或「某種服務」，因此，在某種程度上，不僅可視為「在手訂單」的延續，更可看做是「營收」的領先指標。

就好比加入健身房的會員一樣，對健身房的經營者而言，雖然預收了會員一年或數年的會費，必須得認列在資產負債表中的「負債」上，但由於未來還債的方式，是透過提供對等的「健身服務」，而非「金錢」，因此只要未來兩造雙方沒有毀約，這筆「負債」，最終還是會反應在「營收」與「獲利」的數字上。

換言之，雖然合約負債因為會計認列的方式，還不會立即反應在營收上，但由於這批款項是來自於「客戶的預付費用」，只要能依照合約，提供對等服務，自然就能夠轉換成未來營收與獲利的增長上。

值得留意的是，這幾年關於「合約負債」的名詞，因為台灣上市櫃公司，為了因應與國際接軌的會計準則認列趨勢，分別變動了2次，從早期的「預收款項」，更名為後來的「應付建造合約」，2018年開始則統一定名為「合約負債」。 分享 facebook

合約負債居高不下

了解了關於「合約負債」的意義與近幾年的名詞改變，相信讀者應該就能明白，無塵室設備商漢唐（2404）近期營運之所以能夠出現非常優異的成長動能，不僅3月營收繳出19.83億元，較去年同期7.7億元，年增率157%的成績單，今年1月～3月累積營收的年增率，更攀升至124%，關鍵原因，就在於「合約負債」的居高不下。

追蹤漢唐的合約負債，2018年Q3成長到79.3億元，不僅較Q2的64.6億元增長22%，更較2017年Q3的56.4億元大增40%，至於2018年Q4，雖然金額下滑至69.4億元，但仍然維持歷史次高的水位，並較2017年Q4的65.6億元，微幅上升5.79%。

此外，若將觀察時間拉長到2012年到2018年，可明顯觀察到漢唐的合約負債，從2012年到2014年，每季約20億元到30億元，跳升到2016年～2017年，每季約50億元～60億元，進入2018年，不僅每季都以60億元以上起跳，2018年Q3更直逼80億元，很顯然的，漢唐的營運展望，確實處於歷史最樂觀的一個階段。

合約負債的節節高升，也直接反應在單季EPS的走揚上，2012年到2014年期間，漢唐單季EPS大都維持在0.8元附近，2016年到2018年Q2則上升到1.5元附近，至於最近2季更直接跳升到3元以上，分別達到3.35元與3.24元。

受到獲利持續走揚的激勵，漢唐近幾年股價也出現明顯的多頭走勢，從2012年到2014年約30元到40元的價格區間，走揚至2016年到2018年約50元到60元價格區間，至今股價更已攀升至142元的價格。