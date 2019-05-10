鴻家軍能買嗎？ 3大關鍵時點沙盤推演

分享 facebook 【作者／林明謙】

當郭董出來選總統，讓鴻海（2317）及鴻家軍的股票起了巨大而微妙的化學變化，究竟外資和股民們會想要郭董大破大立出來選總統，還是繼續在鴻海力拚股價回到200元？讓我們特別來觀察幾個重要時點—國民黨總統初選、股東會及除權息，看看在這些關鍵時點前後，股價可能會出現什麼變化？

鴻海股價喜憂參半

郭台銘要仿效川普模式出來選總統，這個消息讓鴻海股價活蹦亂跳了1個月，從70多元開始上漲，高點一度來至97.2元，現在又拉回至85元附近整理，這變成是低檔鴻海股價的催化劑，而小股東們這時最關心的是鴻海現在可以買嗎？

郭台銘出來選總統對鴻海來說是喜憂參半，喜的是為台灣拚經濟，甚至是取得主導地位是好事一椿，憂的是，鴻海本身可能要提早面臨接班問題，外界早就問了，而郭董也先避開這個問題不答，看來並不是空穴來風，因此有可能在6月21日的股東會上宣布交棒。

若果如此，鴻海將失去這名頭號戰將，畢竟有很多內、外資與大、小股東都是因為郭董而買進鴻海，這讓股東們的心裡七上八下，搞不好還會有人先賣股票？這些都是要先考慮的問題，讓我們來好好針對幾個重要時間點沙盤推演一下。

另外，鴻海近期5月10日將召開董事會來決定下一任董事候選人名單，並在6月21日股東會後進行董監改選、並選出新的董事長。市場傳出總財務長黃秋蓮這次可能會被提名在董事候選名單之中，因目前市場傳言，若郭董退下來，董座可能由黃秋蓮來接任，而這個傳言是否屬實，就看公布的董事候選人名單中是否有黃秋蓮。不過，郭董自己也說了「誰在董事候選人名單中，就有機會當鴻海董事長」，看來不到最後關頭不會知道，只能臆測。

來看時間軸上幾個關鍵時點，第1個就是「國民黨初選民調時程」，由於詳細辦法與時程中常會將在5月15日公布，很大的機率是採全民調方式執行，時間點應該差不多會落在6月，按上一次2015年國民黨內的初選日期是落在6月12～13日，14日公布結果；假設全民調的時間真在6月舉行，則初選的結果可望在6月中旬得知。 分享 facebook

從5月開始到6月中旬這段時間，若剔除國際股市因素影響，理論上，鴻海股價應該準備要反映第2季的營運回溫及第3季的能見度，且由於鴻海股價目前位置尚低，去年在減資後EPS有9.3元的水準，因此股價在整理之後，應有機會緩步盤堅，一直到6月中旬的國民黨初選，當然，其中股價應該會隨著民調結果波動，當選機率高的話，股價會提前先反應。

股東會有兩種情況

6月黨內初選民調結果出爐，如果郭董獲得參選2020總統大選門票，鴻海股價可望再有一波慶祝行情，若不幸落選，鴻海也沒什麼損失，郭董繼續留在鴻海拚他的200元承諾，股價應該是以盤整居多，畢竟已經準備要進入第3季旺季了。

接下來就是6月21日的股東會，這分兩種情況，一個是郭董勝選，那麼辭去董座、指定接班人的機率相當高，股價應該會在漲多之後略為拉回整理，畢竟大家還是不希望郭董交棒，不過公司的大方向郭董還是會參與，只是日常的公司營運就會退居第二線，所以，鴻海並不是完全失去郭董的戰力。若是落選，則和上面一樣，郭董繼續留在鴻海打拚，股價理論上反應應該不大。當然，現在結果都還不知道，怎麼叫郭董回答會不會辭去董事長的問題呢？