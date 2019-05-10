下一波誰將勝出？ 強股風雲榜

分享 facebook 【作者／許博傑】

就在市場看好大盤將挑戰11270點的同時，美國川普卻在5月5日推特中表示，將自5月10日起對2000億美元中國產品加徵懲罰性關稅稅率從10%提高到25%，並且抱怨中美協商進展太慢，未來可能會再對3250億美元的中國產品加徵25%關稅，6日上海、深圳兩大市場都重挫超過5%以上，台股也大跌近200點，萬一關卡再度得而復失。

台股原主流未死

只是需要稍作休息

台股雖在2個交易日內出現了上下大幅震盪的走勢，但就盤面來說，並沒有出現系統性風險打趴所有股票的現象，當中仍有部分個股持續反應4月營收以及第1季季報，如果從盤面現象來看4月底當週，在台股陷入橫向震盪的走勢時，盤面上漲家數大約只有273家，而來到5月初，上漲家數反而擴散到950多家，代表短線多頭還是維持良性的輪動關係，並未出現嚴重的賺指數賠價差現象。

只要短期內中美貿易紛爭不要再出現重大的轉折，類股間的輪動態勢仍將可以維持，對投資人來說，抓住本波主流續做，甚至提前切入下波主流，就是近期最重要的課題。以3月29日的長紅起算至5月初來看，台股大致上可以用2段漲勢來做切入，分別是3月29日～4月18日，以及4月18日～5月3日，這當中盤面的族群輪動變化相當明顯。

第1季結帳後

5G相關領先竄出

在第1季結帳後，領先竄出的族群就是到目前熱度都不墜的散熱族群，由於5G時代即將到來，不管是手機、基地台、伺服器等重要通訊系統，都需要散熱，加上隨著傳輸速度的加快，散熱零組件的要求也愈發精進，在此一長線趨勢的加持，加上散熱股於第1季甚至4月的營收都讓市場看好下，資金持續地湧入相關個股，包括超眾（6230）、雙鴻（3324）等，都在4月上旬拉出一波亮麗的漲勢，當中泰碩波段大漲59.1%、超眾也有33.6%，其餘個股也都有20%上下不等的漲幅，可以說是4月下旬之前最強的主流族群。 分享 facebook

不讓散熱專美於前，5G相關的網通股在4月表現也不遑多讓，包括聯亞（3081）、穩懋（3105）等，也都有輪漲的表現，其中合勤控今年轉機明確，第1季營運也出現大幅成長的表現，4月中旬前漲幅高達47.8%，傲視群雄，而衛星微波通訊以及天線相關的昇達科、芮特-KY，更是一路從4月初漲到5月，波段漲幅都高達25%以上，堪稱是橫跨前、後段的強勢主流股。

PCB也是4月～5月間的強勢族群之一，尤其今年有ABF基板供不應求漲價題材的欣興（3037）、南電（8046）在4月的表現也相對強勢，欣興於4月中旬前的漲幅高達22.8%，而今年有5G天線新產品的台郡（6269）在4月中以前漲幅也達到11.5%，整體PCB在上、中游的表現都相對亮眼。

受惠中國產能大開

面板零組件異軍突起

面板零組件也是今年異軍突起的族群之一，主要在於中國面板產能大量開出後，對於相關的零組件、封裝需求大增，也推升零組件業績在第1季大躍進，當中包括台表科（6278）、頎邦（6147），甚至是IC設計的聯詠（3034），都成為法人追逐的焦點，面板零組件第2季可持續追蹤業績與法人籌碼，利用技術面拉回的機會分批進場。