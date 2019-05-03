強勢股3大型態操作對策 續強？轉弱？演練再賺一波

分享 facebook 【作者／許博傑】

就在萬一關卡達陣後，但盤勢內容卻已經悄悄出現變化。先以指數來看，近期來到11077點已越過2018年10月2日的末跌段高點11064點，就技術面看代表自9319點的走勢並非逃命波而是回升波，就在指數滿足後，短線開始見到外資買盤停滯，加上期貨未平倉口數也有短線較大幅度波動，這代表目前多頭有裹足不前的現象，未來可能出現空間或時間的修正，來宣洩漲多以後的獲利了結賣壓，短線就須開始有較高的戒心來應對。

慎！強勢股3種型態

不過就在盤勢動盪的此時，盤面仍有許多高檔看回不回的個股，出現《飆股入門聖經》中強勢股的現象，也有漲多拉回股較大幅度的修正，甚至也開始出現整理後的轉強股，對於投資人來說，這3種型態的股票，高檔看回不回股能否加碼？漲多拉回股能搶短嗎？整理後轉強股要怎麼切入？相信都是相對重要的議題。

高檔看回不回股能否加碼？

以高檔看回不回股來說，就是市場持續關注的強勢股，特點就是技術面線型相對強勢，但是投資人卻找不到點可以切入，就算強迫自己買進，可能也無法抱牢，就過去的經驗來看，筆者認為以下5點供投資人做為強勢股操作的看法分別是：1、觀察波段慣性；2、量縮拉回是買點；3、搭配營收、業績操作；4、處置是飆股的保證；5、戰勝自己懼高症的心魔。由於高檔看回不回股走勢往往來得又急又快，常常在投資人來不及釐清原因下，就拉出一段漲勢，而當回神過來認同股價走勢時，又往往已經錯過一段，這時候就會有無法下手的狀況出現，所以，觀察個股的波段慣性就相對重要。 分享 facebook

聯發科（2454）今年基本面轉機明確，股價也從長空翻多，波段持續沿著月線走強，每逢股價拉回月線，就會出現支撐有震盪後再過高的趨勢，因此，近期只要股價守穩月線或280元～290元區間，波段慣性就不會出現改變。

難！戰勝懼高症心魔

太陽能材料供應商倉和（6538），今年也有基本面轉機，第1季營收年增達38%，在強漲過程中，投資人就可參考月營收的表現來搭配技術面操作，近期在股價漲多後被打入處置股，也呈現量急縮的狀況，這也符合《飆股入門聖經》中的選股法則：量縮拉回是買點以及處置是飆股的保證，只要拉回量縮到10日線或先前支撐區，就可留意短線是否出現切入的契機，至於戰勝自己懼高症的心魔，筆者認為這是操作中難度最高的一點，畢竟一檔個股漲多，就會讓人害怕是否買到最高點，若讀者仔細運用以上5點來觀察個股走勢，再搭配短線技術面狀況以及支撐壓力來做進出判斷，相信也都能駕馭這些盤面上的強勢股。