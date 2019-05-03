5月飆不飆先看續強股 5G PCB 手機 奧運成關鍵

分享 facebook 【作者／蔡明翰】

今年以來台股受惠全球資金行情的推升，第1季大幅上揚9.4%之後，4月指數延續強勢震盪創高，4月至12日為止所創的盤中高點11077點，仍上漲了4.1%，資金行情由國際延伸至台灣，先由Fed持續偏向鴿派，延緩升息並停止縮減資產負債表，甚至市場預期明年Fed將有降息的壓力，導致資金寬鬆推向股市。

操作難度明顯增加

只是在連續4個月的資金行情推升後，市場對於股市漲多的「懼高症」陸續浮現，導致股市在4月下旬明顯減弱，加上原先法人預期第2季電子股業績見底後將緩步回升。

事實上，台積電（2330）法說會雖印證第2季谷底且下半年緩步回溫，但內容並未大幅優於法人預期，因此法說會後台積電獲利預估並未大幅拉升，導致台股企業獲利預估仍維持低迷，因此原先預期5月後指數有望由無基之彈的資金行情轉為基本面的回升行情夢碎，雖資金行情仍在延續，但指數位階已高之下漲勢恐明顯縮減，將導致操作上難度明顯增加，選股重要性將大幅拉升，其中4月表現強勢股與族群便為5月的選股的一個方向，其中以具有同族群多股轉強或具有族群偏多題材，較易有續航力，了解其強勢的理由，進而考量其強勢利基能否延續。

5G相關仍受青睞

統整3月底至4月之中個股盤中高點的漲幅排行，並剔除市值低於100億元，強勢族群多集結在電子族群，其中與5G相關仍為最大宗方向，顯示法人預期今年下半年5G建設與5G手機將快速成長的趨勢仍堅信不移，即使今年第1季相關族群已累積大幅漲勢，但趨勢不變之下，股價拉回整理後仍有再次轉強的機會，因此相關族群與個股若業績已出現明顯成長，顯示並非僅有題材，短線漲多了雖會出現獲利了結賣壓，但震盪拉回賣壓宣洩後，量縮整理後仍有再次轉強的機會，因此仍須將相關族群與個股列入觀察。 分享 facebook

5G相關強勢族群約略可區分為PCB與散熱族群，散熱族群在4月股價表現亮眼，其中龍頭股超眾（6230）與雙鴻（3324）同步受惠三星高階手機需求優於預期，出貨量大幅增加，因上半年S系列手機部分採用高單價的熱板，其餘機種採用熱管模組，產品平均單價提升，超眾第1季營收創歷史同期新高、雙鴻第1季EPS2.27元，創歷史新高，展望後續，下半年將受惠Note系列新機，有望全面導入熱板，毛利率將明顯優於上半年。

另網通業務受惠5G基礎建設需求升高，出貨量也同步成長，因此5G在散熱族群中並非僅止於題材，營收獲利已明顯增溫，預期後續力道將持續加大，但惟一的利空便為股價漲多，法人也轉為順勢調節，但在獲利面持續增溫之下，預期股價回檔後仍有再次轉強機會，其中雙鴻已領先回到季線附近，建議股價在季線之下，成交量低於月均量時可分批逢低布局，超眾回檔幅度仍小，短線風險偏高，建議等待股價在月線之下再逢低承接。