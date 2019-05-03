全球資金恐大風吹 美股 油價 金價漲跌全看美元

分享 facebook 【作者／阮文非】

最近美股屢創新高，全球股市也受激勵，但今年不是2017年，全球經濟沒有同步成長，相反是美國在西方國家裡仍然相對強勁許多，這成為美元近期轉強的主因。現在已有人在揣測美元指數能否趁勢站回100以上。若美元繼續走強，從過去經驗來看，美股漲勢肯定會受影響，全球資金尤其追逐較高殖利率的資金，勢必又開始從新興市場撤走。

鮑威爾捍衛獨立性

就目前各種跡象顯示，除了美國，其他已開發國家像歐元區和澳洲等經濟不斷減弱，衰退不斷迫近。美元再走強，恐怕影響的不僅是川普所說的扯他後腿那麼簡單，全球經濟勢必受衝擊，能最直接左右美元走勢的是聯準會，但鮑威爾與川普已幾乎等同撕破臉，鮑威爾展現其要捍衛聯準會獨立性，短期內更不可能有任何降息行動。一場因美元引發的悲劇正逐漸展開。

根據美國銀行美林統計今年初到4月中旬間，整體商品價格大漲近20%、全球股市上漲約14%、全球債市漲幅約7%，為歷年來同期表現數一數二。相反地，美元指數同期漲幅不到2%。美元向來被視為避險性資產之一，只要金融市場前景被看好，大家都傾向賣出美元和美元資產，然後買進美元以外風險度較高的資產。

但有趣的事在3月中發生了，聯準會不但按兵不動，還暗示今年不會再升息，少了聯準會貨幣政策支持，美元走貶是可以理解，但美元指數在聯準會3月20日結束貨幣政策會議後即往上走高，4月25日盤中最高更來到98.33點，一時之間上看100的呼聲愈來愈高。

但美元指數若真的上升至100或以上，這對全球絕非好事。觀察自1980年代初以來，每當指數急升至這水準以上都出現重大金融或經濟危機，像80年代的拉丁美洲債務危機、1987年美股大崩盤、1997年亞洲金融風暴。 分享 facebook

2015年中國股災和經濟開始加速放緩，到2016年全球經濟陷入低成長陷阱，在英國公投脫歐等政經危機下，美元指數在當年底就升破100大關。但後來在川普大力推動減稅和誓言擴大基建投資來維持美國經濟持續增長下，美元指數在他上台後很快又拉回至100以下。2017年也出現全球經濟同步成長而難得的興旺局面。不管怎樣看，美元指數處在100以上時往往沒好事發生。

各國經濟陸續放緩

現在美元指數又出現有意挑戰100大關的跡象，就值得大家注意。在聯準會暗示年底前不升息之下，美元竟然還會走強，除了美國經濟相對強勁外，是因為在美國以外其他地區的經濟一個比一個弱。

像歐洲央行3月把今年歐元區經濟成長預測值，從去年12月時預測的成長1.7%大幅調降至1.1%；澳洲因為3月消費者物價指數不如外界預期，讓市場預期澳洲央行將會降息救經濟，就連加拿大央行也不預期今年升息；中國和日本計畫推出更多振興措施來刺激經濟。