5大國際級投資大師 操作手法迥異！看誰適合你？

分享 facebook 【作者／林明謙】

我們所認識的國際投資大師有很多，但是每個人的操作風格都大不相同，都各有優點！他們的厲害之處都不一樣！就讓筆者來幫投資人釐清這些大師們的風格與強項！讓投資人找出自己的風格找到適合自己學習的投資大師！

心理戰大師：科斯托蘭尼

堅持核心理念，愈戰愈勇

首先一開始，先談一下德國股神「科斯托蘭尼」，他一生寫過很多書，有些書還成為德國大學生的教科書，台灣翻譯了3本、分別是「一個投機者的告白、金錢遊戲、證券心理學」，都是很膾炙人口的暢銷書。科斯托蘭尼的操作風格比較多變，接觸的商品相當多，不僅僅只限於股票，包含債券、黃金、石油等商品期貨，而且他多空都做，並且經歷過2次的破產，每一次破產過後，再度站起來，都讓他愈戰愈勇，因為他的操作重要的核心理念就是「心理戰」。

他最常要讀者去想一個問題，那就是股票是在誰的手中？是在猶豫不定的投資人手中，還是在堅定的投資人手中？若是前者的話，則股票的高點就差不多快到了，因為猶豫不定的投資人只會追漲殺跌，毫無個人的想法可言；而堅定的投資人有主見、有想法、有戰略，低檔買到股票之後就不輕易放手，會持有很長的一段時間，股票在這些人的手中比較容易穩定的上漲。 分享 facebook

而要判斷市場是處於什麼狀態，這是需要相當的功力，他以「科斯托蘭尼雞蛋理論」來說明逆向操作，在過熱的下跌階段買進，到了上漲的過熱階段再賣出，這需要相當的經驗與觀察，科斯托蘭尼以一個多空雙向投機者身分，每每在與市場關鍵的心理戰中獲勝，靠的就是他投機者獨一無二的思想，然後貫徹去執行。他的操作風格步調相當慢與優雅，很會享受生活，也花很多時間在思考市場的方向，這是筆者喜愛的方式，這會讓生活步調不用那麼緊張。

金融哲學家：索羅斯

金融煉金術，發表獨有理論

再來是金融巨鱷「喬治‧索羅斯」，這個曾經擊敗英國央行的男人，敢與英國央行對賭英鎊，放空超過100億英鎊，後來英國央行匯率失守，一口氣大賺10億美元，贏得讓英國央行破產的男人封號。

筆者開始從「哲學」方面來思考股市的漲跌，就是從索羅斯身上學到，而他也一直想成為一位哲學家，寫了很多關於哲學方面的文章與著作。在他的名著「金融煉金術」提到了他獨有的理論「反射理論」，複雜的觀念用簡單的話來說，就是股市會影響人們的對未來多空看法，而人們對未來的多空看法，又會進一步的影響股市，所以會經過不斷「自我強化」的過程而一路上漲或一直下跌，一直到這個崩潰的臨界點出現，才會開始往另一個方向的循環。就好比2008年的美國次貸風暴所產生的金融海嘯，當時人們認為美國房地產只會上漲、不會下跌，從來沒有想過美國的房地產會下跌，讓很多人都投入房地產以及相關金融產品，這種過程不斷的強化之後，就引發了當時的美國房地產市場崩盤，只要過多的投機資金進入，再怎麼穩健的產品都會變成很投機。