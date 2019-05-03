百分百填息王 今年除權息必看 3大攻略賺透透

分享 facebook 【作者／陳威良】

根據統計，台股平均殖利率達4.12%，大約有一半的公司今年預估殖利率都超過4%，高殖利率的吸引力讓愈來愈多投資人也加入成為「存股族」。今年起申報綜所稅，股利所得將適用課稅新制，投資人可在「合併計稅」及「分開計稅」二擇一適用，今年的除權息行情將於往年有所不同，以下先針對2種計稅方式說明。

參與除權息意願增加

方法1》股利採合併計稅者：股利所得可按8.5%計算可抵減稅額，抵減其應納稅額，但每一申報戶可抵減金額以8萬元為限。在此制下，不論公司繳了多少稅，股東獲得每一塊錢的股利都享有相同的可抵減稅額。而如果以可扣抵的8萬元與8.5%回推，算出每一申報戶的股利所得在94.1萬元內，每一塊錢股利都會帶來8.5%的可抵減稅額，超過的所得則無法帶來更多的可抵減稅額。

方法2》選擇分開計稅者：以獲配股利按28%稅率分開計算稅額，再與其他各類所得計算之應納稅額合併報繳。在此制下，股利所得就無法享有可抵減稅額，而且分開計稅的股利不能先減除免稅額及扣除額再計算，若該戶其他類別的所得額不足減除免稅額及扣除額，該減項也就浪費了。

因此，低所得者的股利採合併申報較有利，小資族不僅可節稅、甚至可能享有退稅；至於投資大戶獲配股利若計入所得總額課稅，可能適用最高稅率40%，這種情況下選擇適用單一稅率28%分開計稅，能獲得較大節稅效益。如果家庭所得稅率30%，股利採分開或合併計算何者較有利則不一定，還是要看所得的類別及計算結構，宜先試算再做判斷。 分享 facebook

棄息賣壓有機會減緩

股利所得的報稅新制上路後，因為對於散戶與大戶都能達到節稅效益，因此可增加抱股參與除權息的意願，也就是說，往年只要愈接近7、8月除權息旺季就會出籠的棄權息賣壓，原則上今年起可望減緩。但還是必須進一步留意，很多大股東會透過捐贈來節稅，依照所得稅法規定，對機關團體捐贈的扣除額最多是以綜合所得額20%為限，因此若選擇股利分開計稅的大股東，有可能導致列舉捐贈扣除額上限大幅縮減，需試算考量後再決定最適合的方案。

舉例說明，甲公司的大股東股利所得2000萬元，其他各類所得為300萬元，依修正前規定，綜合所得額為2300萬元，因此可列舉的捐贈扣除額上限即為2300萬元的20%，也就是460萬元。新制上路後，若所得狀況不變，且股利所得選擇按28%分開計稅，則不包含股利所得的綜合所得總額僅為300萬元，可列舉的捐贈扣除額上限就會大幅減至60萬元。這種情形下，大股東如果想降低稅負，仍可能賣股棄息。