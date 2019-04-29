親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

今天去忠孝西路卡位！氣象局估這時段台北市有懸日美景

漂白「血黃金」？從非洲到杜拜的百億黃金掠奪

遊戲新戰局台廠備戰 3大品牌＋2大巨頭 火力全開

2019-04-29 08:50非凡商業周刊

分享
【作者／胡毓棠】

遊戲產業下一世代大戰如火如荼展開，3大遊戲品牌廠：微軟、索尼、任天堂將陸續推出新主機，同時谷歌、蘋果兩大巨頭也跨入遊戲市場，未來遊戲產業會面臨什麼樣的轉變與挑戰？

遊戲產值破千億美元

目前全球遊戲業產值在2016年已高達千億美元之多，超越好萊塢電影規模，成為最大的娛樂產業之一，根據遊戲調查公司Newzoo預測，整體遊戲業產值逐年遞增，2020年全球遊戲市場規模將突破1284億美元。3大遊戲公司更是積極布局卡位下一世代遊戲市場。

微軟在今年5月8日將開賣「Xbox One S All-Digital Edition」無光碟機的新遊戲機，主打改以「數位下載」方式讓玩家執行遊戲，也測試一下遊戲訂閱服務市場水溫，而主機功能維持與上一代相同，但是價格下降許多，或許將有機會刺激銷量。

而索尼下一世代的遊戲機種PS5雖然還沒有實體機種亮相，但是相關主機規格已有公開，PS5內部零組件這次是大幅度的升級，採用7nm製程打造的AMD第3代Ryzen系列8核心CPU與特製版Radeon Navi系列GPU，首度引進即時光線追蹤技術、支援8K解析度、使用SSD硬碟，整體效能是大大提升，像是跑漫威的蜘蛛人遊戲片，在現在的PS4 PRO上需要15秒，但最新的PS5卻只需要0.8秒。

分享

任天堂的Switch則預計在下半年推出2款新機，其中一款可能針對效能表現做提升，另一款則可能取消原本Joy-Con控制器所搭載震動功能，鎖定一般入門輕量遊玩需求。

谷歌、蘋果分一杯羹

隨著各大遊戲品牌主機新品推陳出新，台灣相關的軟硬體供應鏈自然受惠，從組裝、記憶體、鏡頭等零組件拉貨潮將逐季爆發成長，受惠供應鏈值得讀者持續關注。

遊戲市場商機如此之大，當然也吸引了更多廠商想要搶進，過去這些主要遊戲廠商就是微軟、索尼、任天堂等3強，但近10年隨著智慧型手機普及，家用遊戲面臨到手遊產業的挑戰相當大；另外伴隨5G高傳輸世代來臨，像是微軟在今年推出的雲端串流遊戲平台「Stadia」正式跨入到遊戲市場，而用串流方式來玩遊戲被視為一大突破，未來只要用瀏覽器的介面就能玩高階規格遊戲，可能永遠改變遊戲產業的未來。

今年3月蘋果宣布將推出遊戲訂閱服務「Apple Arcade」，藉由超過百款的全新獨家作品吸引玩家，並透過iOS行動裝置及桌上型電腦體驗遊戲的樂趣，另外，根據英國金融時報報導，蘋果初步將花費近5億美元大力扶植Arcade，依照匯豐銀行預估，蘋果Arcade遊戲訂閱服務將能在初期帶來約3億7000萬美元營收，預計到2022年將可成長達27億美元，並且在2024年成長至45億美元規模。

傳統遊戲大廠優勢足

縱使強敵環伺之下傳統遊戲機大廠仍是有其利基存在，像是任天堂最知名的瑪利歐遊戲，擁有龐大眾多粉絲是難以取代的；Sony在PS4締造出銷量佳績，憑藉著其眾多獨占遊戲及高效能主機系統，加上VR產品推出，目前在VR產品市占率是全球第一。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/4/26 No.1142】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

鴻海集團搭總統專機 旗下哪些個股能跟著起飛？

2019-04-28 10:36

從世界看台股 全球股市帶頭衝 黑馬奔騰出柙

2019-04-29 08:53

股民報稅1、2、3 怎麼節稅？買哪些除權息？

2019-04-29 08:53

商人總統拚經濟較牛？ 盤點全球由商從政元首成績單

2019-04-26 16:04

6力財務比率挑好股 專家精選8檔錢景光明

2019-04-19 13:54

航太產業進入收成期 短線利空正是布局好時機

2019-04-19 13:52

美股好戲還在後頭？未來多空交戰布局集團股

2019-04-19 13:51

精明投資 躲在法人身後 最愛的KY股 銅板股

2019-04-19 11:43

熱錢派對開跑 誰是台股最佳女主角？

2019-04-19 11:41

階梯上漲股的奧祕 市場主力最愛的飆風戰將

2019-04-12 16:48

資本支出＋擴廠＋急單 春江水暖鴨先知 嗅潛力股

2019-04-12 16:48

減資股蠢蠢欲動 又減又配 今年誰最靚？

2019-04-12 16:48

行情V轉沒在怕的 全球央媽們打臉研究機構？！

2019-04-12 16:48

台股 債券ETF有夠夯 投資屬性 流動性有量較佳

2019-04-12 16:48

趨勢熱門股輪番上陣 線型 籌碼 指標見真章！

2019-04-03 13:05

大陸國際ETF多樣化 多空皆宜 看得到也吃得到

2019-04-03 13:04

傳統車零等觸底回溫 利基型個股股價表現空間較大

2019-04-03 13:03

窮忙族看過來！ 富豪不會犯的7大錯誤

2019-04-03 13:01

誰是3高1旺逆勢好股 我的Q2金豬股

2019-04-03 13:00

清明變盤 台股名人堂 高手買什麼？

2019-03-29 10:58

蘋果 非蘋較勁 台供應鏈股水漲船高

2019-03-29 10:58

美超級財報很衰 華爾街看壞 股價卻不跌？！

2019-03-29 10:58

車用電子吃智慧商機 4大類產品前景不可限量

2019-03-29 10:58

穿戴式裝置異軍突起！ 概念股正夯 哪些最吸金？

2019-03-29 10:58

中繼站 買賣點 股市贏家或輸家的分岔路口

2019-03-22 14:49

偏光板原材供應吃緊 供需影響產品報價波動找商機

2019-03-22 14:49

高含金量千里馬 30檔台股長投最佳標的

2019-03-22 14:49

PCB新兆元產業 聚焦7大應用 需求延燒不退

2019-03-22 14:49

營建329檔期漲升股利 挑獲利績優生搭籌碼才精實

2019-03-22 14:49

2019年MWC直擊 摺疊機獨領風騷 引爆換機潮？4大難題待解

2019-03-15 12:52

雞蛋水餃 殭屍股 政策揮刀 誰能絕地求生？

2019-03-15 12:52

中國政策牛肉大餐 台灣哪些概念股吃得到？

2019-03-15 12:51

被動元件蟄伏中 Q3旺季或可走出低潮

2019-03-15 12:51

年報、股利、獲利展望 董事會行情大串燒 8家大咖登場 誰最旺？

2019-03-15 12:51

訓練員工成為Yes Man 霸氣豪爽宋福祥 帶領新普航空母艦大轉彎

2019-03-08 16:27

飆股入門聖經 隱藏版第3彈

2019-03-08 16:27

台股戰火悄然升溫 作帳 改選行情 誰有看頭？

2019-03-08 16:27

2019全球新戰局 美 中 台政治×股市×對策

2019-03-08 16:27

散熱商機大無限 哪些散熱概念股熱力十足？

2019-03-08 16:27
看更多

熱門文章

車險隨便買就好？少保這3種險 小心賠償壓垮你！

2019-04-08 13:27

記者實地演練 瞎掰的論文6天直送國際會議發表

2019-04-08 14:07

一入宮門深似海 雅子妃的美麗與哀愁

2019-04-08 14:49

調查報導／只要付錢 假論文也能登國際期刊？

2019-04-08 08:49

過度醫療：執行手術淪為醫師的高收入來源？

2019-04-09 14:35

各行「薪情」大公開 想拿高薪鎖定這些熱區

2019-04-09 15:59

一路摸索日皇定位 明仁追求和平貼近人民

2019-04-08 15:20

小學堂／日本買房超好賺？投資客全員逃走中

2019-04-08 12:14

當賴清德碰到韓國瑜 輸贏難定？

2019-04-08 09:35

房子住對了人就旺！3種旺運格局報你知

2019-04-08 12:19

《遠見》專訪賴清德：我要打第一場台灣典範級總統初選

2019-04-08 09:33

獲利看得到不一定吃得到 顧立雄幫壽險公司說出的大實話

2019-04-08 08:51

劣質出版商「奧步」全揭露！學者自保靠這4招

2019-04-08 08:44

找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

2019-04-08 08:47

韓國瑜：上任兩個多月來 感覺好像過了20年

2019-04-08 09:19

揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:47

香港人瘋台灣 成移民新熱點

2019-04-08 15:22

加拿大視移民為生力軍 優渥福利協助上軌道

2019-04-08 15:20

時隔202年日皇生前退位 德仁繼位開啟新時代

2019-04-08 14:47

中美貿易戰惡鬥一年 川普到底是如何完勝習近平？

2019-04-10 13:30

陸客大減、旅館住用率剩6成 房產大亨受不了喊賣

2019-04-10 13:27

這個反問 讓她職位三級跳

2019-04-09 15:59

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 09:36

台南／南科加溫房市 永康房地價穩量增

2019-04-08 12:04

新世代最嚮往企業：誠品二度奪冠 逾半新鮮人第一份工作不打算做超過2年

2019-04-09 15:59

連陽明山別墅都求售 這些年黎智英在台灣賣了多少棟樓？

2019-04-10 14:04

台北／1人享3坪綠地 民生社區坐擁特色環境

2019-04-08 11:42

直擊電子菸銷售大本營 深圳產量冠全球

2019-04-08 08:48

可怕記憶揮之不去？科學家發現大腦中導致恐懼記憶重現的關鍵神經元

2019-04-09 07:24

房貸族注意！踩到這5大地雷就享受不到報稅優惠

2019-04-10 13:28

把「沒定性」變優勢 愈跳槽薪水愈高

2019-04-09 15:59

打破節儉習性 日本35歲以下年輕人消費復甦

2019-04-10 13:26

山陰小京都 島根縣．津和野的幽靜散策

2019-04-09 07:27

現撈活龍蝦、肥美馬蹄蛤 這家火鍋海鮮必收！

2019-04-08 12:17

走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 09:37

小心補稅遭罰！今年報稅6大錯誤 你應該避開

2019-04-10 14:35

6個新興崛起成長工作

2019-04-09 15:59

研究：青春期及成年早期重度飲酒 會影響大腦生長速度

2019-04-09 13:16

謝金河×野島剛對談：我看到的邱永漢 》從政治通緝犯變成賺錢之神

2019-04-08 08:51

回歸天性 拒絕揠苗助長 侯佩岑有機教養哲學

2019-04-10 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top