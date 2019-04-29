遊戲新戰局台廠備戰 3大品牌＋2大巨頭 火力全開

分享 facebook 【作者／胡毓棠】

遊戲產業下一世代大戰如火如荼展開，3大遊戲品牌廠：微軟、索尼、任天堂將陸續推出新主機，同時谷歌、蘋果兩大巨頭也跨入遊戲市場，未來遊戲產業會面臨什麼樣的轉變與挑戰？

遊戲產值破千億美元

目前全球遊戲業產值在2016年已高達千億美元之多，超越好萊塢電影規模，成為最大的娛樂產業之一，根據遊戲調查公司Newzoo預測，整體遊戲業產值逐年遞增，2020年全球遊戲市場規模將突破1284億美元。3大遊戲公司更是積極布局卡位下一世代遊戲市場。

微軟在今年5月8日將開賣「Xbox One S All-Digital Edition」無光碟機的新遊戲機，主打改以「數位下載」方式讓玩家執行遊戲，也測試一下遊戲訂閱服務市場水溫，而主機功能維持與上一代相同，但是價格下降許多，或許將有機會刺激銷量。

而索尼下一世代的遊戲機種PS5雖然還沒有實體機種亮相，但是相關主機規格已有公開，PS5內部零組件這次是大幅度的升級，採用7nm製程打造的AMD第3代Ryzen系列8核心CPU與特製版Radeon Navi系列GPU，首度引進即時光線追蹤技術、支援8K解析度、使用SSD硬碟，整體效能是大大提升，像是跑漫威的蜘蛛人遊戲片，在現在的PS4 PRO上需要15秒，但最新的PS5卻只需要0.8秒。 分享 facebook

任天堂的Switch則預計在下半年推出2款新機，其中一款可能針對效能表現做提升，另一款則可能取消原本Joy-Con控制器所搭載震動功能，鎖定一般入門輕量遊玩需求。

谷歌、蘋果分一杯羹

隨著各大遊戲品牌主機新品推陳出新，台灣相關的軟硬體供應鏈自然受惠，從組裝、記憶體、鏡頭等零組件拉貨潮將逐季爆發成長，受惠供應鏈值得讀者持續關注。

遊戲市場商機如此之大，當然也吸引了更多廠商想要搶進，過去這些主要遊戲廠商就是微軟、索尼、任天堂等3強，但近10年隨著智慧型手機普及，家用遊戲面臨到手遊產業的挑戰相當大；另外伴隨5G高傳輸世代來臨，像是微軟在今年推出的雲端串流遊戲平台「Stadia」正式跨入到遊戲市場，而用串流方式來玩遊戲被視為一大突破，未來只要用瀏覽器的介面就能玩高階規格遊戲，可能永遠改變遊戲產業的未來。

今年3月蘋果宣布將推出遊戲訂閱服務「Apple Arcade」，藉由超過百款的全新獨家作品吸引玩家，並透過iOS行動裝置及桌上型電腦體驗遊戲的樂趣，另外，根據英國金融時報報導，蘋果初步將花費近5億美元大力扶植Arcade，依照匯豐銀行預估，蘋果Arcade遊戲訂閱服務將能在初期帶來約3億7000萬美元營收，預計到2022年將可成長達27億美元，並且在2024年成長至45億美元規模。

傳統遊戲大廠優勢足

縱使強敵環伺之下傳統遊戲機大廠仍是有其利基存在，像是任天堂最知名的瑪利歐遊戲，擁有龐大眾多粉絲是難以取代的；Sony在PS4締造出銷量佳績，憑藉著其眾多獨占遊戲及高效能主機系統，加上VR產品推出，目前在VR產品市占率是全球第一。