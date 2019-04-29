股民報稅1、2、3 怎麼節稅？買哪些除權息？

分享 facebook 【作者／李冠嶔】

今年度起開始適用新稅制，申報個人綜所稅出現5大變革，其中，股利所得稅制新規與投資人關係最大，廢除過去兩稅合一設算扣抵制，今年起投資人可以選擇「合併計稅」或是「分開計稅」。

股利所得稅二擇一

「合併計稅」就是將全戶股利和盈餘併入綜合所得總額課稅，按全戶股利及盈餘合計金額的8.5%計算「可抵減稅額」，每戶可抵減之金額以8萬元為上限。

「分開計稅」即不論個人或配偶的各類所得選擇合併或分開計算稅額，全戶股利及盈餘即不計入綜合所得總額，而是按照28%的單一稅率分開計算稅額，再與其他類別所得的應納稅額加總，計算應繳稅額。

取消高所得富人稅

另一重大改革是最高所得稅率級距由45%降至40%，讓過去不少大股東以減資（視為資本退回所以免稅）代替配發現金股利的動作少了很多（換言之，今年的減資就是公司前景看淡，而不是大股東假減資、真配息），參加除權息的意願變高，對小散戶而言，也省了去研究到底哪家公司扣抵率高的功課。

從選擇「合併計稅」每戶可抵減8萬元來回推，8萬元除以8.5%約等於股利94萬元；以專業投資人而言，假設沒有其他所得，的確有退稅的機會。

不過如果有其他所得，例如還有別的職業，把稅率拉高至20%或30%以上，就需要去選擇「合併計稅」或是「分開計稅」，先仔細計算何者適用。好消息是今年的報稅軟體可以先行試算，選擇對自己有利的方式申報。 分享 facebook

過去因為傳產股、金融股的可扣抵稅率高，存股族多半選擇這類的股票參加除息，投資金額低的還能賺取退稅；反觀高科技股因為稅率太低，即使配發的現金股利多，也不會是存股族考慮的標的。然而，從今年起這些高科技股將加入候選標的，比的是誰現金配得多、誰殖利率高，不過還是要考慮有些公司高現金股利的背後是不是只為了影響股價。

前幾年盈餘配發率驚人的瑞軒（2489），從2011年到2014年現金股利都高於當年的每股盈餘，股息發放率分別達到132%、114%、158%、158%，配合轉投資VIZIO將賣給樂視的題材，股價最高曾達到25元，如今早已經腰斬。

陞泰（8072）2014年EPS5.12元，卻配發20元的現金股利，股價最高衝到100元，現在早已剩不到30元。像這類股票，投資人想賺它的股利，賠上的卻是股價。

筆者曾在本刊中提到令人又愛又恨的KY股，選對股票上天堂、選錯股票住套房。KY股的股利被視為海外所得，只要不超過100萬元，是完全免稅的，而KY股的特色是公司的主體多半不在國內，對投資人而言相當遙遠，公司透過開曼群島設立控股回台灣第一上市，若是存心隱瞞重要財務資訊，投資人損失會相當慘重。

KY股所得定額免稅

如果要參與KY股的除息，當然是選擇現金股利配得高、而且盈餘配發率「合理」的公司，至於何種程度算是「合理」？可能需要不少專業判斷。以力達-KY（4552）為例，今年在交易所法說提到因為美中貿易戰，今年前景不看好，去年EPS高達7.7元，每股配發現金股利2.3元（另發股票股利1.6元），究竟是否合理？大家可能會擔心就像幾年前的勝悅-KY（1340），連續幾年EPS介於6元～10元，去年每股只配發現金股利0.3元。