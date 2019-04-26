商人總統拚經濟較牛？ 盤點全球由商從政元首成績單

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【作者／阮文非】

商人從政立即讓人聯想到金、權的結合，蔣經國時代就把金跟權分得很清楚，商人就是商人，當官的就是當官。但時代已經不同，當鴻海集團董事長郭台銘宣布參選總統，不少人反而寄望他能挽救台灣經濟。其實全球曾有不少國家出過商人總統，像美國連川普在內就曾出過7位商人總統，歐洲、亞洲到南美洲也出過不少商人總統，但就結果而論是好壞參半。

川普連任較有利美股

諾貝爾經濟學獎得主席勒（Robert Shiller）2012年就曾經在《紐約時報》發表1篇文章─「商人當總統：一個歷史循環」（Businessmen as Presidents:A Historical Circle），來探討商人是否適合當美國總統。不過，他最近對自己當年的問題給了答案：「適合！」

席勒認為只要川普能連任，就能延長美股牛市和延後經濟衰退到來。做為著名的行為經濟研究學者，他認為川普的親商業政策能引起華爾街的共鳴，而且預期川普會在美國聯準會主席鮑威爾任期結束後，提名另一個他能發揮更多影響力的人選去當聯準會主席，進而推動能刺激經濟而不會引發市場憂慮的貨幣政策。 分享 facebook

為何席勒那麼看好川普連任有利美股與經濟？他說川普生活豪奢和花錢不手軟，這些特質反映在其財經政策上，而敢於花錢推動經濟發展的做法能刺激股市。在席勒之前，高盛也曾看好川普可望連任，尤其美國經濟表現相對強勁，等於是為川普連任帶來好兆頭。

事實上，不管美國主流媒體如何討厭川普，批評他分化美國社會，但至少對許多股票投資人來說，應該會肯定他上台以來的股市表現。因為從他2016年11月贏得總統大選以來，美國道瓊工業指數與標準普爾500指數各自累計大漲了44%和35%。

儘管如此，席勒認為目前美國經濟和股市正面臨陰霾即將籠罩的困境，他拿1920年代美國經濟大好與股市狂飆的情況，來跟目前美股的大牛市相比，表示美國經濟仍在面臨衰退的可能性，他甚至把「衰退」列為美股的頭號風險，美國經濟在未來18個月內有50%的陷入衰退機會。在此情況下，似乎只有川普那樣敢說敢做、敢花大錢的政策，能延續市場的多頭信心。

商人總統不是萬靈丹

不管大家喜不喜歡川普這個人，川普上台以來的美國經濟表現確實是相對於其他國家來得強勁，美股自2009年展開的牛市也在繼續往前走，某程度來說，至少從表面來看，川普的確給人「商人總統救經濟」的印象。但問題是，商人總統真的是經濟萬靈丹嗎？就川普之前的其他6個商人總統執政表現來看，恐怕有商榷的餘地。

《時代雜誌》整理出這6位美國商人總統，分別是第29任的哈丁（Warren Harding）、第31任的胡佛（Herbert Hoover）、第33任的杜魯門（Harry Truman）、第39任的卡特（Jimmy Carter）、第41任的老布希（George H.W. Bush）和第43任的小布希（George W. Bush）。在此6人裡，有4位的生意經營得相當成功。

【完整內容請見《 非凡商業周刊 》2019/4/26 No.1142】想了解更多，詳洽02-27660800