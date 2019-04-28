鴻海集團搭總統專機 旗下哪些個股能跟著起飛？

【作者／許博傑】

前無古人！鴻海集團董事長郭台銘於4月17日投下台灣政壇最大的震撼彈，宣布將投入國民黨總統黨內初選。在台灣政治史上，郭董成為企業家宣布參選的第一人，市場也將之比喻為「台灣川普」，所看重的，就是郭董能否將治理企業的霸氣、手腕用來帶領台灣走出這10多年來兩黨惡鬥的困境。

鴻海短線股價已大漲

在市場有所期待的情況下，短線除了帶動鴻海（2317）從3月底的78元一路大漲到97.2元之外，集團旗下在海外掛牌的子公司富智康，更是從0.9元港幣一度大漲到2.23元港幣，短短幾天的時間，股價大漲超過1倍，整體鴻海集團在4月中旬以前表現可圈可點，也成為市場人氣關注的焦點，對於股民來說，過去1年內買進鴻海，可說是已經解套且獲利了。

以去年10月17日買進鴻海收盤價68.1元、1000股來看，10月26日重新交易後，持有鴻海成本為85.12元，這樣減資後的800股總市值才會等於減資前的總市值，另外再加上收到2000元的現金股利，則要以「68100－2000」除以800股，這樣得出來的數字為82.625元，也就是說，在減資前買進鴻海的投資人目前是賺錢的，也難怪近期的股民對鴻海股價表現讚譽有佳。

從鴻海未來趨勢來看，假設郭董真的在國民黨初選後脫穎而出，贏得2020年總統參選人資格，首先要面對的就是將辭去鴻海董事長一職，以目前鴻海旗下13個次集團加上中國掛牌的工業富聯（FII）、日本轉投資的夏普，以及在港掛牌的富智康、鴻騰精密等，集團營業額規模近台幣6兆元，確實會讓郭董傷腦筋。

不過，由於鴻海各次集團及關聯企業都有專業經理人主導營運，如夏普由集團副總裁戴正吳掌舵，亞太電信是副總裁呂芳銘督軍，鴻騰精密為副總裁盧松青領軍，而富智康與工業富聯則分別由池育陽及李軍旗主導，這些經理人個個都能獨當一面，且旗下公司也幾乎都為同產業的龍頭，未來是否會仿效台塑集團共治的模式，也是鴻海下一步的關鍵。 分享 facebook

今年將是沉潛的一年

在解決了經理人的問題後，由於鴻海主要營運動能還是來自蘋果，所以未來的營收、獲利表現，仍得看蘋果手機的銷量，今年蘋果的手機並不會具備5G的功能，因此，若各國在下半年開始陸續推出5G服務，對於果粉來說，蘋果的手機就相對沒有吸引力，換言之，今年蘋果iPhone的銷量相對不看好，鴻海公司營運仍然是必須沉潛的一年。

不過，在蘋果與高通訴訟和解後，2020年的蘋果手機將邁入5G元年，這時會有第1批的換機潮，也就是說在今年的沉澱後，鴻海股價有機會緩步向上盤堅，從月線來看，2014年以後的鴻海，幾乎都是在第1季或第2季開始發動股價向上攻勢，反而到了出貨旺季的下半年，股價已經提早反映過旺季效應，今年鴻海同樣選在第2季開始向上發動股價，所以就操作面而言，建議就先暫時以正面看待。

【完整內容請見《 非凡商業周刊 》2019/4/26 No.1142】想了解更多，詳洽02-27660800