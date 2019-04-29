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漂白「血黃金」？從非洲到杜拜的百億黃金掠奪

從世界看台股 全球股市帶頭衝 黑馬奔騰出柙

2019-04-29 08:53非凡商業周刊

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【作者／賴建承】

國際股市於4月份在寬鬆論調及中美貿易釋出正面訊息下持續走堅，費城半導體指數寫下歷史新高，道瓊指數、S&P500指數、NASDAQ指數等也逼近歷史高。亞股方面，受惠上證指數強勁反彈，不僅推升港、台股市同步走揚外，就連比較弱勢的日股與韓股也收復年線。

雖然全球股市自1月以來已大漲一波，加上現階段面臨財報干擾，仍提醒讀者應居高思危，選股上可與國際接軌，由4月以來全球漲勢焦點來做觀察（截至19日），選擇與台股相關聯族群及基期偏低之標的，如半導體、手機、網通、LED、金融、工具機、汽車、原物料等族群，本文筆者將針對上述產業與台股做連結，選擇基本面與技術面優之個股做剖析。

蘋果、高通和解

半導體業激情表態

受惠高通與蘋果的世紀大和解，高通股價呈現暴漲，截至19日累計漲幅高達36.8%，不僅帶動半導體股上揚，費半指數更因此寫下歷史新高。由於高通與蘋果和解，未來5G晶片的業績可望看俏，同時也加速相關競爭者與半導體業復甦。

受此事件激勵及5G、AI等產業趨勢，美國與日本相關半導體、IC設計與設備廠商等股價也同步走揚，而台積電（2330）更在法說釋出正面訊息下，股價創下歷史新高，甚至設備股漢唐（2404）股價也創新高，在指標股同步攀高之際，研判基期偏低的其它台灣半導體股將不容小覷，股價尚未大漲之焦點，包括世界（5347）、欣銓（3264）等。

其中，屬台積電子公司的世界、創意當然是關注焦點，世界隨著8吋晶圓代工特殊製程需求增加，研判業績可望逐季成長，且將配發3.2元現金股利，殖利率達4.6%，股價於月線附近橫盤打底許久，逢低可留意。至於創意，台積電持有34.84%股權，近期法人也開始著墨，由於年線尚未突破，不排除有補漲空間。

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聯發科近期推出智慧物聯網（AIoT）平台的新處理器，隨著5G市場的商用，對未來業績加分可期，研判在5G智慧手機、5G數據機及伺服器等相關晶片推出下，獲利將逐季成長。近期股價雖在蘋果與高通和解消息下轉弱，不過季線具有支撐，只要不失守，中線爆發力不可忽視。

世芯-KY雖然僅配1.5元現金股息，不過今年EPS仍有成長趨勢，估約4.8元，在股價與年線呈現負乖離下，有機會呈現補漲契機。譜瑞-KY在高速傳輸商機加持下，預估今年EPS可達29元，可以季線做為操作多空分水嶺。

在手機方面，受惠非蘋陣營新機的推出，加上多鏡頭、螢幕下指紋辨識、摺疊手機等新應用，不論是台廠供應鏈或組裝的富士康、比亞迪、PCB的藤蒼，及石英元件的日本電波工業等股價紛紛大漲，4月至19日漲幅分別有59.1%、31%、15.6%與28.4%，表現可說相當亮眼。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/4/26 No.1142】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

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