6力財務比率挑好股 專家精選8檔錢景光明

【作者／林明謙】

台股中有哪些體質很棒的公司，既兼顧成長性也同步顧到安全性，讓我們從近5年各大重要的財務比率如資產報酬率、股東權益報酬率、現金流量、EPS獲利能力等，找出值得我們長抱的中小型股。

要從財務比率找好股，最好一口氣看最近5年的數字，會比較有感覺這家公司是不是在穩定的成長，因此，本文將從2014年～2018年的財務資料下手，同時設定選股條件。

6大條件篩選好股

因為是要找中小型股，所以將市值限定在3000億元以下，主因大型權值股財務比率通常很好，像台積電（2330）及台塑4寶等都是一等一的績優生，但我們要找的是體質好又有潛力的中小型股，因此看市值在3000億元以下的標的即可。

筆者先找出上市櫃近1700家公司近5年EPS狀況，然後計算從2014年～2018年的EPS平均每年成長幅度，能夠維持穩定成長的就可列入追蹤名單，我們設定條件為2014年～2018年的EPS每年複合成長逾3%的股票，這是潛力股最低的成長資格，至少過去這幾年都要穩穩的賺錢。

除了EPS的成長之外，我們還要關心近5年的平均ROE（股東權益報酬率）變化狀況，如果最近5年每年都相當穩定且沒有太大的波動，就可成為我們合適的標的，最好還可維持微微的向上成長，因此，我們將平均ROE設定在10%以上。

另外，在看ROE的同時，我們也一併來看ROA（資產報酬率），因為ROE很高有時是因為舉債很高，在桿槓很大的情況，只要小小賺一下，ROE就會很大，因此我們也要同時看ROA，看看整體資產報酬率是不是也相當穩定，那就代表這家公司有長期的競爭力，可以讓資產穩定成長，此條件要將平均ROA設定在5%以上。

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再來看「現金流量比率」，是以營業現金流量／流動負債，由於現金是所有流動資產當中最具流動性的科目，隨時可以用來償還流動負債沒有問題，這個比率是用來看短期償債能力，數值愈高對投資人愈有保障，我們將5年平均現金流量比率設在60%以上，這個水準差不多是在是整體上市櫃公司前3分之1左右的位置。

30檔中再精挑8檔

我們列出30檔符合條件的個股，並按市值大小排序，有可成（2474）、國巨（2327）…等，這些個股的ROE、ROA、EPS及現金流量比率的數據都不錯，不過被動元件個股因2018年的獲利太過突出、波動過大，較不適合希望穩健一點的投資人。因此，筆者再進一步考慮穩定性，也就是從最近5年的財務比率來看，盡可能找出這5年相對穩定，並不是只有好1、2年，而是每年都穩穩維持在相對水準的個股，篩選出8檔。

【完整內容請見《 非凡商業周刊 》2019/4/19 No.1141】想了解更多，詳洽02-27660800