航太產業進入收成期 短線利空正是布局好時機

【作者／蔡明翰】

航太產業與汽車零組件、生醫產業一樣，都需經過長期投入才能見到明顯成果，如今，在扎根30年之後，航太產業已進入甜蜜收成期，近期短線利空反而可留意相關股切入機會。

「航太」在台灣的產業中算是後起之秀，近年來才陸續受到市場關注，但實際上航太產業已在台灣生根超過30年，經過長期的耕耘直到近年來才陸續見到成果，獲利面逐步提升，因此開始受到法人的重視。

產業需要長期投入後才見到成果為航太的產業特性之一，如同汽車零組件與生技醫療產業一般，因涉及安全性問題，所以產品皆須經過長時間的測試與認證，即使生產市場上相同的航太零件，仍需2年至3年的認證期，若生產市場上沒有的全新航太零件，認證期可能長達10年以上，因此台灣航太產業在扎根30年後，一直到現在才開始享受甜蜜成果。

尤其是在高度安全需求的產業，認證期長導致高門檻之下，反而能獲得產品壽命長且訂單能見度高等優勢，因此航太相關股獲利面多呈現穩定成長，雖不會有電子產業的急單讓獲利暴衝，但也較不受景氣影響，且當取得新訂單後，交期可長達數年，因此相關廠商在獲利穩定下，成為適合長線投資人的投資標的。

長線向上遇短線利空

就航太產業的趨勢觀察，長線成長的趨勢獲得確立，尤其去年航太龍頭公司波音指出，因客運量成長及未來的換機需求，波音至2037年將交貨42730架新飛機，其中航空需求成長以亞太地區最為明顯，主要因專飛短程的廉價航空崛起，這類需求通常是向飛機製造商訂製窄體客機，加上近年窄體客機陸續開始換裝LEAP引擎，取代使用近半世紀的CFM56引擎，為的是省油、重量輕與壽命長等優點，因此順勢帶動航太產業商機。

然而長線向上趨勢卻出現短線利空，波音737 MAX客機4個多月內就發生2起空難，因此各國陸續宣布全面停飛該機型，生產線也出現延宕，但目前飛安調查737 MAX事件主要為軟體問題，並非飛機設計問題，因此僅需就軟體進行修正後，停飛即會解除，去年以來波音與空巴的新機交機緩慢，主要因LEAP發動機材料供應不足，雖短線波音因停飛而減產，但LEAP發動機需求仍大且產能吃緊，預期737 MAX停飛對於國內飛航產業的影響有限，反而可趁短線利空時逢低布局，預期利空消化過後，航太股仍將反映長線向上的基本面。 分享 facebook

台灣航太產業中，由規模與技術門檻的角度觀察，產業龍頭非漢翔（2634）莫屬，其營業項目為航空器及零組件之製造與維修，產品應用分為民用業務類、國防業務類、科技服務類，去年占比約為55%、44%、1%。觀察漢翔在民用及國防業務皆呈現均衡發展，但民用業務因新引擎LEAP零組件帶動下，占比持續提升，今年雖因737停飛導致出貨稍有延宕，但預估占比仍將提升至59%，民用業務將成為漢翔2019年營運成長動力。

漢翔下跌風險很有限

漢翔的另一個營運動能將來自於國機國造，空軍將汰換老舊AT-3教練機與F5戰機，編列66架飛機總經費686.4億元，2017年4月簽定合約，2018年6月開始組裝，預計2019年9月首架飛機出廠，整體計畫將持續至2026年，使漢翔業務動能將有望延續。

【完整內容請見《 非凡商業周刊 》2019/4/19 No.1141】想了解更多，詳洽02-27660800