美股好戲還在後頭？未來多空交戰布局集團股

【作者／阮文非】

美股第1季演出報復性反彈，從中小型股到大型股都沒有遺留，科技、地產、能源等3大類股為領頭羊，這種同步大漲的氣勢，讓不少投資人認為美股好戲還在後頭，真的嗎？華爾街專家怎麼看？

美股首季演出報復性反彈，為1998年以來同一季度裡最強，也是2009年第2季以來表現最強的一季，代表美股這波走了10年的大牛市不但沒有停步跡象，甚至還在全力發動攻勢。外界認為是去年12月底強彈帶動回升氣勢、中美貿易談判進展樂觀，及聯準會由鷹轉鴿並暗示今年不升息等3大利多成就了首季行情。

美股第1季全面上漲

更重要是，美股首季可以全面性大漲來形容，從中小型股到大型股都沒有遺留，科技、地產與能源等3大類股為領頭羊，尤其不少領漲的科技股都是大家耳熟能詳的龍頭大廠，絕非聽都沒聽過的奇怪股票，這種同步大漲的氣勢，已讓不少投資人相信美股這個走了10年的大牛市在今年還會有好戲在後頭。

美股主要指數裡，以科技股為主的那斯達克指數首季大漲16.5%，羅素中型股指數上漲16%，以小型股主的羅素2000指數上漲14.1%，反映大型股走勢的標準普爾500指數和道瓊工業平均指數分別上漲13.1%、11.2%。在類股方面，標普500指數裡的資訊科技、不動產和能源等3大類股首季表現最強，分別上漲18.2%、16.8%和15.6%，雖然醫療健保股、金融股分別上漲4.9%、7.6%，但表現仍然落後大盤。

值得注意的是，從各類股的表現來看，美股首季漲勢均有各自的理由和實質利多，並非單純靠炒作而來，像去年美國房市冷清，但不動產股首季表現卻能緊追科技股，跟聯準會極可能在年底前不升息讓房貸利率回跌有莫大關係，相對之下，不升息影響金融股利息收入而拖累該類股表現。能源股在油價自去年底低點回升後，迄今已大漲約40%而激勵能源股。醫療健保股表現落後許多，是因為美國兩黨要聯手遏制天價的醫療費用，對該類股的獲利前景自然受影響。

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個股上，賽靈思（Xilinx）、超微（AMD）和輝達（NVIDIA）同屬晶片股，漲幅分別高達50%、43%和35%，儘管超微和輝達尚未回到去年9月時的高點，但首季的漲幅仍讓人刮目相看。股神愛股蘋果（Apple）上漲20.4%，其忘年之交比爾蓋茲的微軟（Microsoft）也上漲16％。尖牙股漲勢更不落人後，臉書（Facebook）漲27%、亞馬遜（Amazon）漲18.5%、網飛（Netflix）漲33.2%、谷歌母公司Alphabet漲幅最低，但也上漲13.3%沒落後大盤。

雖然美股去年第4季總市值因大跌而蒸發掉了4.6兆美元，但光是這4檔尖牙股自去年12月底以來，合計市值即大增了6000億美元。投顧Miller Tabak股票策略師馬萊（Matt Maley）甚至認為網飛和臉書的漲勢「沒有極限」！

經濟放緩恐懼被誇大

除了科技股，藍籌股奇異（General Electric）首季飆漲42%，中型股中的全球最大香水製造商Coty甚至狂飆81%，連鎖餐廳Chipotle Mexican Grill和全錄（Xerox）分別大漲69%和63%。這些大漲股票都屬非必要性消費類股，以此來看，外界對美國經濟衰退憂慮似乎有被誇大的嫌疑。

【完整內容請見《 非凡商業周刊 》2019/4/19 No.1141】想了解更多，詳洽02-27660800