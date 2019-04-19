精明投資 躲在法人身後 最愛的KY股 銅板股

【作者／陳曦】

大盤自低點9319點上漲逾千點，如果你不知道這時候該買什麼標的，不妨跟著3大法人的動向走，看看他們買了哪些KY股、低價銅板股，讓法人為你抬轎，跟著賺上一波。

自政府開放外國企業來台上市，KY股在上市櫃家數已來到107家，在台股中占有一定比重，提供投資人多元投資標的，但KY股與在台企業的差異及其中優劣投資人不可不知。另一方面，大盤自低點9319點上漲逾千點，盤面類股陸續表態，當中還有哪些法人關注、尚未起飛的低價「銅板股」可以留意？筆者將在下文一一解答。

投資KY股可節稅

3大法人買超KY股

在談KY股前，投資人應先了解投資KY股的好處與風險。好處方面，KY股配發股利屬海外所得，小於100萬元者，無須計入基本所得額。另海外所得逾100萬元，只要基本所得額不超過670萬元，這筆海外所得仍不需繳基本稅額。

風險方面，KY股為海外公司，較難摸清企業面貌，營運透明度欠佳，此外，公司營運主體在美國的公司，如勝悅-KY（1340）、客思達-KY（2936）、安瑞-KY（3664）、IET-KY英特磊（4971）…等，因為美國稅法關係，非美籍投資人，股利將就源頭扣繳30%。

投資KY股可節稅，但怎麼挑？KY股分布各產業中，各擁不同題材，可從3大法人買超熱絡的KY股中，找出值得追蹤的標的。永冠-KY（1589）受惠風電等能源訂單升溫，3月營收6.6億元，繳出月增141.2%、年增45.9%的佳績，激勵股價走勢。亞德客-KY（1590）受惠美中關係緩和，訂單動能有望回溫，且中國3月財新製造業PMI回升至50.8，重回榮枯線上，股價也有不錯表現。

另外，泰鼎-KY（4927）今年在5G加速商轉下，物聯網與智慧家庭產品需求增溫，加上汽車產業升級，自動駕駛、電動車等趨勢明確，車用PCB板市場擴大，有助公司營運提升，使股價近期創波段新高。

股價創高的中租-KY（5871），東協地區成長潛力強勁，並透過良好布局掌握大陸成長動能，3月營收47億元、月增27.7%、年增16.1%，創單月歷史新高，不過股價短線漲幅較大，可待拉回支撐不破後再行布局。 分享 facebook

乙盛-KY（5243）為鴻海集團旗下的機構件廠，亦為Tesla的汽車零件供應商，在去年上半年營運較淡下，去年EPS2.14元、年減14.4%。不過Tesla銷量逐年提升，去年Model 3、Model S與Model X合計交付量來到約25萬輛，較前年的10萬輛倍數成長，考量Model 3週產量已穩在6000輛附近，預估今年交付量有望挑戰35萬輛，年增40%。受惠Tesla銷量穩定，帶動拉貨動能提升，乙盛-KY今年Q1營收23.7億元、年增8.7%，且美國討論擴大電動車廠補助，有助重啟新一波拉貨熱潮，成長可期，預估今年EPS2.5元。股價已打出底型，多方架構確立，月線不破短多格局可期。

鎧勝有望由虧轉盈

另一方面，去年美中貿易戰開打，大環境轉趨惡化下，拖累部分企業獲利表現；不過隨市場信心回升，營運動能有望轉佳，一些具轉機、配息穩定的公司，同樣受法人青睞，自低檔陸續加碼，如鎧勝-KY（5264）、百和興業-KY（8404）等。

【完整內容請見《 非凡商業周刊 》2019/4/19 No.1141】想了解更多，詳洽02-27660800