熱錢派對開跑 誰是台股最佳女主角？

【作者／賴建承】

距離萬一只是咫尺之遙，然若要站得穩還是得有資金撐腰，這場熱錢盛宴即將開跑，最佳女主角會是誰？只有抓對方向，才能事半功倍。

行政院於4月上旬通過「境外資金匯回管理運用及課稅條例」草案，由於台商長期海外投資累積了龐大的未分配盈餘，市場學者估算高達台幣2.2兆元，甚至還傳言有台幣10兆元規模。先不論海外金額多少，本次通過此草案，解決了過去海外資金匯回國內須面臨高額稅率。若無法區分本金與資本利得，公司與個人將面臨20%與45%稅率。

匯回運用規矩多

可有25%資金活絡股市

根據資金匯回專法概要，匯回的資金運用，其中7成為實質投資，25%為金融商品，但不能投資REITs，但營建類股票不在此限，5%為自由運用，但限制不可購置房地產。

未從事金融或實質投資的資金，應於外匯存款專戶內存放達5年，之後可分3年逐年提領3分之1。因此，基本上從本法中，可看出這波資金回台，將有非常大的比率投入在實質投資上，包括工業用地、商辦、工具機設備等都將是最大受惠市場。

由於資金匯回專法明訂回流的資金禁止炒房，故在25%金融商品與5%自由運用資金方面，就有機會增加金融市場的活絡。

首先，考量這波資金回台，最主要是受美中貿易戰影響，大陸台商轉移營運重心，因此較有匯回資金需求的，如電子組裝廠的廣達（2382）、和碩（4938），以及PCB廠的臻鼎-KY（4958）等。

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再者，這波資金匯回專法適用對象包括個人匯回境外（含大陸地區）資金，個人資金投資海外，多以長線布局為主，加上在金融投資的應用規範中，也規定其資金應於專戶內投資於金融商品達5年，期限屆滿後始得分3年提取。

換句話說，這波資金回台，表現穩定，具防禦特性的高殖利率股、ETF等最有機會受資金青睞，再搭上1.7兆元股息的吸引力，台股後續潛在的資金行情不容小覷。

7成投入實質投資

可留意廠房設備相關

雖然政府明訂回流資金禁止炒房，不過因全球貿易摩擦升溫，加上中國人力市場吃緊，工資相較以往大幅提升，缺工問題也困擾各家企業，使得本國企業在國外廠房相對失去成本優勢，光是近期就有宇隆（2233）、華碩子公司亞旭、迅得（6438）、智邦（2345）、廣達等企業回台投資，且在資金匯回專法中明定資金運用有7成為實質投資，而企業的投資則包括廠房、土地建置以及機器設備等。

故對於廠房設備相關的盟立（2464）、亞德客-KY（1590）、直得（1597）、上銀（2049）等可留意。

【完整內容請見《 非凡商業周刊 》2019/4/19 No.1141】想了解更多，詳洽02-27660800