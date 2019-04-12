台股 債券ETF有夠夯 投資屬性 流動性有量較佳

分享 facebook 【作者／許博傑】

大部分的投資人應該都有同樣的經驗，當指數持續走強時，明明趨勢就很明顯，但卻抓不到主流族群，常常會賺了指數賠了差價，明明就知道台積電（2330）很好，但又嫌他是大牛買不下手，這種讓人不知如何下手的「症頭」，其實是有解的！台股，雖然已由淺碟型市場慢慢轉變為法人主導，但在趨勢沒變的狀況下，近年來發行數量愈來愈多的台股相關ETF，其實就能解決投資人想錢進台股的狀況。

0050首檔台股ETF

與加權相關係數趨近於1

第1檔，是市場最熟知的台股ETF就是元大台灣50（0050），本檔ETF是寶來投信（已併入元大投信）於2003年6月25日成立的指數型股票型基金，由於元大台灣50是追蹤全台灣權重最大的50家上市公司，因此也被市場視為是最能代表大盤的ETF。

從台灣50成立以來的走勢與加權指數的連動性可發現，兩者的相關係數已經達到0.9684，幾乎趨近於1，也就是說，如果在大盤狂飆時，不知道買什麼，那台灣50就是最能代表指數的一檔，買進後不會有賺到指數賠了差價的問題，此外，台灣50目前一年2次的配息（1月、7月），也能滿足長線投資人賺股息的需求。

而在投信的努力下，現階段已有元大MSCI台灣（006203）、永豐臺灣加權（006204）、富邦台50（006208）、富邦摩台（0057）等多檔類似台灣50的ETF，其中元大MSCI台灣以及富邦台50也都是一年配息2次，可以說是元大台灣50的替代標的，不過也因為元大台灣50在市場上夠資深，所以就10日均量來看，能高達6317張，而其他類似的ETF卻都不到百張，甚至只有1張，因此，在這也要呼籲相關的主管機關，如果性質太過於相似而持續掛牌，但流動性相對差，是不是該檢討造勢機制，以避免出現買不到或賣不掉的窘境。

特殊族群性

大多具市場支配性地位

近年來特殊族群性的ETF也有愈來愈多跡象，如以藍籌或工業菁英指數為主的兆豐藍籌30（00690）、第一金工業30（00728），定義會是在產業中具有市場支配性之地位，加上稅後淨利、市值、配息等條件而來；而臺灣工業菁英30指數也是兼顧長期獲利、財務體質與配息的方向，且兩者都會年配息也可視為穩定成長的大型績優股。 分享 facebook

富邦科技（0052）、元大電子（0053）兩檔ETF，顧名思義就是以電子股為主要追蹤標的的指數，讓只喜愛投資電子股的人有不同選擇，而這兩檔ETF也都屬於年配息，相對會有固定的現金流，不過此兩檔ETF的10日均量不大，在流動性相對不足下，短期內也不可投入過多的資金在其中。

金融股過去也常常被市場視為穩定獲利的標的，投資人如果將整體金融股納入評價，當中富邦金融（0059）、元大MSCI金融（0055）是長期想投資金融股的一大選擇方向，除了年配息有穩定的股息收入外，一籃子的金控股也能避免掉次產業的風險。