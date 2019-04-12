行情V轉沒在怕的 全球央媽們打臉研究機構？！

分享 facebook 【作者／阮文非】

從世界銀行（World Bank）到國際貨幣基金（IMF）近年不斷發出看壞世界經濟前景的報告而影響市場信心，這也是導致去年底全球股市急挫的原因之一，尤其元月各自調降今、明兩年的世界經濟成長率預測值。

看壞的理由也夠嚇人，但今年來全球股市卻扭轉跌勢出現大漲走勢，尤其是在這些重大機構看壞經濟環境下而又接近新高。股市向來被視為經濟走向的領先指標，這樣的結果到底是誰對誰錯？

在各國央行的貨幣政策態度爭相轉向鴿派之下，市場情緒已為之一變，而且美國和中國等近期公布的數據意外強勁，都跟IMF等言之鑿鑿的經濟轉弱評論不同。尤其聯準會在3月暗示今年不升息後，從美股有再創新高氣勢到其他主要股市紛紛走高，都顯示出央媽們一起發威而給研究機構打臉。

這透露出央行政策成為目前正主導股市行情的重要力量之一，尤其在川普一再對聯準會施壓而增加外界對美國降息的預期之下，降息預期心理已開始影響到其他國家央行，也許投資人要開始準備迎接新一波資金行情！

世界經濟有多差？

世銀元月發表2019年全球經濟展望報告，副標用「天要黑了」（Darkening Skies）來形容世界經濟從去年中以來的放緩速度超乎預期，因此警告全球經濟前景更加惡化，分別把今、明兩年的世界經濟成長率預測，從原先的3%和2.9%調降為2.9%和2.8%！儘管世銀仍維持預估美國今年成長2.5%不變，但明年成長率卻從原先預估的2%調降至1.7%；至於中國今、明兩年經濟成長率均為6.2%。

從近期數據來觀察，中美經濟表現都優於預期，並沒有這些研究機構看法那麼悲觀，央媽們紛紛轉向鴿派而刺激全球股市大漲，讓投資人又慢慢恢復信心，不斷給這些研究機構打臉。 分享 facebook

尤其美國公布3月非農業新增就業人數高於市場預期許多後，美國經濟面臨衰退的憂慮隨之一掃而空，特別是3月的每週平均時薪低於市場預期而顯示美國目前沒有通膨增溫壓力，再配合聯準會暗示今年可能不升息的態度，華爾街最近又開始高唱美國經濟目前正處於「金髮女孩經濟」（Goldilocks Economy），即經濟可望持續成長而沒有受通膨的威脅。

但真正給世銀等研究機構打臉的可能是他們自己，全球經濟成長率就算下降0.1個百分點，在規模上也是不得了，但如果那是預測值，而且隨時有往上或往下修正的可能時，其實調整那0.1個百分點的意義並不大。

聯準會為行情點火

再看世銀展望報告的副標，聳人聽聞的程度不下於想盡辦法搶曝光率的媒體。但以「天要黑了」這種副標，配上的卻是0.1個百分點的調整幅度就顯得不成比例。

當世銀等預測變成謹供參考或一時的炒作藉口，而中美等公布的實際經濟數據卻又意外強勁之下，聯準會偏鴿的態度自然會持續為股市行情點火，外界普遍認同，美股近期表現強勁跟聯準會在3月20日公布貨幣政策決議更偏向鴿派有莫大關係。