減資股蠢蠢欲動 又減又配 今年誰最靚？

分享 facebook 【作者／陳威良】

上市櫃公司減資潮方興未艾，截至3月底止，已完成減資的包括凱美（5317）、花王（8906）、驊宏資（6148）、四維航（5608）、沛亨（6291）及穆拉德加捷（4109）等共6家公司，其中，只有凱美與驊宏資是退還現金給股東，其餘減資的原因則是為了彌補虧損。談到這，必須先說明減資的主要兩種類型異同之處。

減資主要有兩種類型

減資是指公司將部分發行在外的股票收回註銷，顧名思義，完成減資後股本將變小，達到企業「瘦身」的目的，進而拉高每股盈餘（EPS）與股東權益報酬率，也因此有機會得到市場正面評價，使得股價回春上漲。

第1種「彌補虧損」型的減資是因為公司長年經營不佳、陷入虧損，想藉由減資打掉累積虧損，將股本縮小後再力拚看看能否轉虧為盈，頗有斷尾求生的意思。

實務上，有時候彌補虧損型的公司在決議減資後，會規畫再以私募發行新股，引進特定策略合作夥伴入股。

近年辦理彌補虧損減資而讓股價脫胎換骨的公司，讓大家印象最深刻的就屬旺宏（2337），2017年8月一口氣減資50.8%後，股本縮減一半身輕如燕，配合EPS大幅倍增，帶動旺宏股價從減資前大約5元上下，在減資後最高衝上60元。這是一次經典的彌補虧損減資成功範例。

第2種減資類型則是很多上市櫃公司採用的「現金減資」。辦理現金減資的公司通常營運正常也有獲利，只是帳上持有的現金偏多，卻又找不到好的投資機會，基於提升股東利益的想法，就以退還現金方式來直接回饋股東，在本質上其實非常類似發放現金股利，只是股利要納入綜合所得稅申報，而現金減資則不必。

所以，通常此類公司的董監持股比率也會比較高，這是因為透過減資大股東有豐厚的現金入袋，且又可以合法規避所得稅。 分享 facebook

以往最為人所津津樂道的是國巨（2327）5年內現金減資4次，股本瘦身後股價一飛衝天，從雞蛋水餃股一度變成高貴的千元股后，當然持股8%的陳泰銘董事長也有豐厚的現金入帳。而去年鴻海（2317）也加入首次辦理現金減資20%，每股退還2元再加上現金股利2元，湊足每股4元現金才不致於讓股利縮水。

由此可知，如果是壓寶轉機股的飆漲行情，那麼鎖定彌補虧損型的公司出線機率較高，但務必格外留意減資後的籌碼流向，是否有千張大戶持股比回升，或者內部人持股增加等正面訊號，中長線也仍需要基本面確實好轉來支撐股價。而投資現金減資型個股時，短線可視為殖利率題材，在減資前如果股價已經拉升至高檔，可以先停利出場，除非公司不僅殖利率高，基本面也明顯成長，才能期待走出波段行情。

今年彌補虧損型較多

今年已宣布將減資的公司有38家，其中較多數是彌補虧損類型，大約占3分之2，現金減資家數則略少於近年平均數，另外，嘉裕（1417）與安鈦克（6276）這兩家公司則都是計畫要彌補虧損再現金減資，如此一來可先提升每股淨值，再讓股本大幅縮小。