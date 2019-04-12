階梯上漲股的奧祕 市場主力最愛的飆風戰將

分享 facebook 【作者／林明謙】

近期有好多的熱門股票漲了一段又一段，上漲一波之後休息、休息過後又上攻，一路階梯式上漲，形成強勢的「階梯式上漲股」。面對這種階梯式上漲股，要做好什麼樣的心態準備？有什麼樣的操作訣竅呢？更重要的是，接下來有哪些踩著一步又一步階梯上去的黑馬可以注意呢？

訣竅1》耐心

階梯式上漲需時間醞釀

今年到了3月、4月，仍然有許多個股的續航力相當強，股價整理後再突破、突破後再整理、整理後再突破，一直出現階梯式的上漲，拉出2、3段以上的上漲波段，讓市場相當的興奮！而且這些個股續航力都相當強，不再像過去一樣，漲一波就停住了，投資人有必要來好好的研究這些股票。

股價為何會出現這種「階梯式上漲」？主要是有未來的利多等待發酵，而股價就會走一下、休息一下，看看這個利多是不是真的？股價會一步步的來驗證這個未來的利多，若是真的，股價就會往上再漲一波，然而，有的時候需要時間等待，所以股價就會出現「整理期」。

所以說，強勢股在股票整理期間就是在等待關鍵數據的浮現，比如說這家公司2019年準備迎接營收大幅成長20%，那麼市場就會觀察「每個月營收」是不是穩定的成長？於是1月營收成長後，股價先上漲一段，等到2月營收出爐後、又發現淡季不淡，因此股價再上漲，而等到3月營收再度大幅成長，股價整理後就再漲一波，這種階梯式上漲的型態，就是要確認公司營收與獲利是真正在成長的軌道上。 分享 facebook

因此股價走階梯式上漲的背後，往往有未來中期的成長動能或利多，股價才會漲一段、整理一段，然後再漲一段。而這種股票的走勢通常會較令人安心，因為上漲得相當理性，投資人也比較有時間跟上；而不是像有些飆股一口氣大漲50%、100%後，股價曇花一現就開始下跌，這樣子的股票操作難度將相當高。

訣竅2》紀律

遵守不被洗掉關鍵兵法

了解了這種「階梯式上漲」的背後理由後，接下來我們要進一步從「投資心理」來看。當我們發現一檔股票是強勢股，而且股價在整理之中，就要先做好所有的功課，了解股價上漲的利多後，接下來觀察股價整理區間的上緣，這往往是「突破」的重要訊號，而股價整理區間的下緣就是「破底」的訊號，也就是準備要執行停損的價位。