趨勢熱門股輪番上陣 線型 籌碼 指標見真章！

【作者／蔡明翰】

近日國際股市因未有明確方向，因此多在月線附近震盪整理，台股表現相對強勢，能穩定在月線之上強勢整理，但在全球股市於月線整理之時，加權指數也難獨強而持續上攻，因此短線維持上有壓、下有撐的震盪格局，因未有明確方向，量能順勢萎縮，短線指數恐不易有表現機會，於是選股變得格外重要。

選股4大方向須遵守

近期選股有幾個重要方向可以遵循：第一應以中小型股為主，主要因指數波動空間有限，因此大型權值股表現也將受到壓抑，中小型股與指數關聯性較低，具有題材或業績面偏佳的個股，將有強勢表現的機會。

第二為基本面著重度可順勢降低，主要因今年以來國際股市大幅反彈，但若由基本面觀察，經濟數據與企業獲利面偏弱，股市由底部反彈主要架構在市場預期中美貿易戰有解與Fed鴿派寬鬆所造就，因此股市上揚力道來自於資金面與訊息面，若太過執著於基本面將錯失投資機會。

第三是應該順勢操作，以強勢股為主，市場在資金有限之下，將維持強者恆強態勢，落後者補漲機率偏低；第四，強勢表現的個股若有族群性則相對更佳，續航力較強，若僅有單一個股轉強，則多頭續航力將受限。

因此短線可藉由上述幾大選股方向切入，再由技術面選出相對強勢族群與個股，若再搭配上籌碼的優勢與基本面相對穩定，預期強勢格局將有望延續，後續仍可偏多操作。

短線選股將先以技術面為重，主要因技術面轉強，反映資金持續流入，符合今年股市上揚的主要重心，另外，再以籌碼面做篩選的輔助參考，最後若基本面偏佳，將更為加分。技術面將以短線的條件為主要的參考依據，技術指標僅以短線的日指標為依據，短線強勢下即使週與月指標偏弱，仍可介入賺取價差，因此建議選取日KD、RSI與MACD指標維持多頭、且法人近期維持偏多操作個股，並剔除與指數走勢關聯高的權值股，另外，成交量偏低恐造成流動性風險的個股也必須一併去除，再由符合條件的個股之中，尋找今年展望佳或具有題材性者，以下幾檔個股提供參考。 分享 facebook

震盪後可望走高

穩懋（3105）為全球最大砷化鎵晶圓代工廠，去年下半年雖因iPhone銷售不佳而業績衰退，今年第1季業績仍維持疲弱，但今年為5G元年，中國計畫架設10萬個5G基地台，2020年將再成長5倍，預估從今年下半年起5G基地台數量將明顯拉升，中長線穩懋基地台PA（功率放大器）業務可望維持接近2成的年成長，且近期包括小米Mix 3、三星S10、LG V50 ThinQ、中興Axon 10 Pro和華為MateX等5G手機陸續亮相，2020年更有iPhone有望推出5G版本，預估穩懋2020年受惠iPhone和Android的5G商機，手機PA業務年成長將超過2成。

換句話說，穩懋正站在5G的成長軌道上，無論基地台或手機業績都將因此成長，股價反映未來，雖目前營運業績仍偏淡，但未來成長動能將驅使股價持續向上，股價短線持續帶量突破頸線與上升區間，雖然短線剛突破容易見到獲利了結賣壓而震盪，但只要5日線不帶量跌破，震盪整理後有望持續走高，挑戰下一波頸線225元。

【完整內容請見《 非凡商業周刊 》2019/4/3 No.1139】想了解更多，詳洽02-27660800