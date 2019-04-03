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大陸國際ETF多樣化 多空皆宜 看得到也吃得到

2019-04-03 13:04非凡商業周刊

【作者／許博傑】

陸股及國際股市年初以來氣勢如虹！在中美貿易談判釋出佳音，加上聯準會今年可能不會升息下，全球股市迎來第1季的絕地反攻行情。

從陸股相關的ETF來看，今年以來報酬率竟然有高達5成以上，標的包括富邦上証正2（00633L）、元大滬深300正2（00637L）、國泰中國A50正2（00655L）等，而多檔無槓桿的陸股ETF報酬率也來到30%，甚至40%，除了陸股相關的ETF表現令人驚豔以外，國際股市相關的ETF也有多檔表現亮眼，當中，元大S&P原油正2（00672L）、華頓S&P布蘭特正2（00715L）等ETF。今年以來報酬率高達62%、56.6%，其他包括元大S&P500正2（00647L）、富邦NASDAQ正2（00670L）等報酬率表現也相對亮眼！

高達23檔

掛牌陸股相關ETF

然而，在目前陸股與國際股市ETF發行量已高達70多檔下，未來當這些市場有行情時，投資人該如何從中挖寶，就是本篇的焦點，以下，筆者將針對陸股、國際股市、國際原物料、貨幣以及新興市場ETF做一介紹，讓投資人於未來能有更多的面向來觀察與挑選接軌國際股市的ETF。

目前市場掛牌陸股相關的ETF高達23檔，其中除了直接連結相關陸股指數ETF外，還有期貨信託槓桿型ETF，連結MSCI中國指數、富時中國A50指數等ETF，商品可說是琳琅滿目，直接連結陸股ETF指數的ETF可說是最直接投資陸股的商品，這就是當投信收到投資人申購的資金後，會直接到陸股來進行申購，也可說是最原汁原味投資的標的。

目前相關ETF連結的指數包括屬於大型股的上證180指數、上證50指數、滬深300指數、深證100指數；以及屬於小型股的深證中小板指數、中證小盤500指數、上證50指數等，從以上這些各種指數來看，其實就類似台股的加權指數與OTC指數的概念。其中新發行的富邦中証500（00783）追蹤中證小盤500指數，樣本空間內股票是由全部A股剔除滬深300指數成分股及總市值排名前300名的股票後，總市值排名前500支股票組成，可說是中國A股中小市值公司的股票價格表現，也類似深證中小板指數，換言之，如果投資人想以無槓桿的方式來直接投資中國大型股或與上證指數的績效能亦步亦趨，那麼包括富邦上証（006205）、元大上證50（006206）、FH滬深（006207）等，都是相當好的投資標的。

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確立方向之後

可使用槓桿型加碼

若投資人想放大槓桿，那麼包括富邦上証正2（00633L）、元大滬深300正2（00637L）等都是可投資方向，由於槓桿型ETF有其特性，效率會隨著指數盤整或下跌而遞減，在布局的當下，應該先以無槓桿型的ETF為主，一旦確立行情短線轉強，那麼就可使用槓桿型ETF來做加碼；至於反向的ETF包括富邦上証反1（00634R）、元大滬深300反1（00638R），可提供投資人做為在看壞陸股時做空的標的。

除了直接投資陸股的ETF外，目前市場上還有以外資投資導向為主的陸股ETF，當中多以追蹤富時中國A50指數、MSCI中國自由50不含A股及B股指數為主，由於MSCI與富時指數是外國人編纂，用以指引外資投資陸股的方向，對於想前進陸股的外資來說，就是相當好的追蹤標的。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/4/3 No.1139】想了解更多，詳洽02-27660800

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非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。
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