傳統車零等觸底回溫 利基型個股股價表現空間較大

【作者／楊璧如】

去年汽車市場出現5年來首次衰退，相對於車用電子及電動車而言，傳統汽車族群所受衝擊較大，現階段相關供應鏈仍缺乏亮點，恐須等到今年下半年才有回溫機會，想投資者須耐心觀察。

全球汽車市場從2017年開始成長減緩，2018年車市進入寒冬，全球最大車市的中國受政府掃蕩非法點對點（Peer-to-Peer，P2P）網路貸款平台，使貸款不再容易取得，加上中美貿易戰愈演愈烈所衝擊，去年7月起汽車整車稅率下調至15%，進口車終端價格降約6%～8%，價格戰讓消費者觀望，銷售量出現衰退。

根據中國汽車工業協會（CAAM）的數據顯示，2018年中國市場汽車銷售量已降至2810萬輛、YoY下滑2.8%，是1990年代以來首度萎縮。而美國汽車市場偏向成熟，在2017年結束連7年的成長，2018年車市整體銷售量維持約1730萬輛，略高於2017年，但在貿易戰不確定性仍在、整體景氣下行風險偏高下，車市景氣恐進入收縮的循環，而車貸利率上揚、優惠租賃方案減少等，預期2019年恐有回落。至於2018年歐洲市場仍受景氣所困，加以英國脫歐帶來的不確定性，汽車銷量下滑0.04%、為2013年來首次下滑，2018年英國新車銷量下降6.8%，為2008年金融海嘯以來最大年度跌幅。

中國車市為觀察重點

以全球汽車市場分布來看，中國居冠、占比30%，其次是美國的19%，由於中、美、歐車市均衰退，同一時間又缺乏同等規模的市場支撐，使得2018年汽車市場5年來首次呈現衰退。全球經濟成長放緩，民眾可支配資金降低，從而降低購車需求，貿易戰等風險仍存，預期2019年全球汽車市場成長將持平或微幅年衰退。近年來隨智慧化與節能化的需求與技術發展，汽車產業從原本的傳統汽車分化為3塊，除傳統汽車及零組件外，車用電子、能源車崛起，產值逐年增加，不過，車用電子已於上期周刊介紹過，本文就以傳統汽車及零組件為討論重點。 分享 facebook

若以分區來看，預期美國仍進入收縮循環，車市衰退難免，歐洲方面車商持續清庫存，今年Q2～Q3之後應該有機會回穩。至於中國方面，從2月汽車經銷商綜合庫存係數2.1、YoY成長29%、MoM成長50%來看，庫存水位偏高，且新車銷售狀況欠佳，根據中汽協資料，今年2月汽車產銷分別為141萬輛和148.2萬輛，MoM分別下降40.4%和37.4%，YoY則下降17.4%和13.8%，也讓訂單能見度不甚明朗。

此外，中國在飽受霾害後，2012年起開始加大環保整頓力度。2020年7月中國將全面實施「國六排放標準（中國第6階段汽車排放標準）」，不過，已有不少地區提前至今年1月1日實施，7月1日之後實施地點與範圍將開始擴大。就資料顯示，當國六實施後，國三、國四標準的車將陸續進入強制報廢階段，而國五車輛雖暫不受影響，但國五新車或外地遷入二手車，落戶都將受限，因此未來國五標準的車恐大幅貶值，這也讓消費者觀望國六車型或等待國五降價，預計今年下半年買氣方可能逐漸回溫。

【完整內容請見《 非凡商業周刊 》2019/4/3 No.1139】想了解更多，詳洽02-27660800