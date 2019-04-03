窮忙族看過來！ 富豪不會犯的7大錯誤

【作者／阮文非】

從比爾蓋茲、巴菲特到李嘉誠，成功致富的人都有相同理念，這似乎也告訴我們，有錢人跟平常人在財富上有那麼大的差異，是在根本的理財觀念各有不同，最終影響了彼此的財富累積結果。

富豪有的是白手起家，有的是富二代，富三代…，而在理財態度上，最值得參考的是靠自己創業發跡的有錢人，從比爾蓋茲、巴菲特到李嘉誠等中、外富豪，他們的理財觀念與做法相當接近，這也顯示成功致富的人都有相同理念。

絕不被銀行亂收費用

LexION資本創辦人兼執行長卡普蘭（Elle Kaplan）專門為高資產人士提供財富管理服務，她為《CNBC》撰文提出有7大理財錯誤是富豪們不會犯，但卻是一般人常常會犯的錯誤。這似乎在告訴我們，有錢人跟平常人在財富上有那麼大的差異，是在根本的理財觀念各有不同，最終影響彼此的財富累積結果，因此，大家應該去學習富豪們健康的理財習慣，來改變自己的生活。

絕不浪費時間繳費和多給手續費：富豪們第1個不會犯的錯誤，就是絕對不會被銀行亂收費用，像信用卡帳單繳費，不管是到銀行繳款或以自動櫃員機（ATM）轉帳，不是浪費時間，就是多浪費手續費，因此，他們都會採用銀行提供像自動扣款的功能，以避免因為過期繳費所產生額外的費用，及需要處理的作業時間。

富豪們對於銀行提供額外服務時要多收取服務費十分地有警覺性，但往往是一般人不以為意或沒有注意，因此，大家以後在收到銀行的月結單時，應養成好好檢查自己有沒有繳付一些被銀行藏在細節裡的額外費用。

以台灣的ATM為例，銀行的ATM實在太方便，民眾隨時隨地都可以去領錢或轉帳，但每次我們在使用這些服務時，卻會被收取數元或10多元的相關手續費。

大家是否想過自己每年使用ATM的次數？這些ATM所收的費用確實是「小錢」，但使用次數愈多，累積下來可會成為一筆「大錢」。 分享 facebook

台灣金管會宣布從4月1日開始，以ATM跨行轉帳金額在500元以下，限每天1次免收手續費，銀行業的手續費估計會因此少收逾3億元！跨行轉帳還只是ATM各項手續費的其中一項而已。要致富，我們首先要養成積小錢成大錢的習慣。

別讓自己的信用蒙塵

維護良好的信用：富豪絕對不會讓自己的信用蒙塵，因為他們知道，只有信用度愈高，在信貸上才能取得最低的借款利率，能為自己省下一大筆利息支出，更重要的是，信用好，絕對不會讓自己在急需要用錢的時候，因借不到錢而陷入絕境。

因此，富豪從來不會忽略任何會影響自己信用度的事，並且一直維護自己的信用度處於最佳狀態。智慧型手機上有不少協助大家注意自己財務信用度變化的App，能提醒自己目前的負債程度準時繳費。

要節儉而不胡亂消費：我們常常看到不少有關有錢人花錢豪邁的新聞報導，像買超跑一次付現或花上百萬元買名牌包，但真正聰明的富豪，生活上節儉的程度卻是能讓一般人感到意外。

【完整內容請見《 非凡商業周刊 》2019/4/3 No.1139】想了解更多，詳洽02-27660800