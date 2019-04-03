誰是3高1旺逆勢好股 我的Q2金豬股

【作者／林明謙】

時序邁入第2季，電子業即將步入淡季，接下來該買什麼？哪些族群、個股有望逆勢突圍？本單元將從營收、年報、股利、旺季等4個面向，幫大家找出第2季投資獲利契機。第1彈》業績成長 10檔質優股蓄勢待發，第2彈》旺季加持 5大族群虎虎生風，第3彈》定存加薪 2類金融股長投首選。

近期剛好是年報、營收及獲利成績單結算的時期，加上股利正陸續公布，讓我們從年報、營收及股利的數據，看看哪些公司表現最優異？並從中找出第2季股價可能會有較佳表現的個股。

6大條件選股

54家公司符合水準

我們先設好選股條件，首先是市值，通常市值過小的就不考慮，我們條件放寬些，設為「市值100億元」，再來是考慮2018年的營收成長，我們以「去年營收成長5%」為條件，另也同步考慮今年1～2月的營收，這差不多代表第1季的成長動能，至少要「1～2月營收與去年比較不衰退」才是合格的，不要只有去年好，今年也要能夠有成長力道。

接著再看EPS，我們挑選「EPS大於1元」的股票，這樣比較能夠挑選出穩定優質的好股票，並且去年的EPS成長幅度要大於10%，因為，去年賺錢的力道要能夠成長也是一個最低的標準。

由於到3月底止，依據公開資訊觀測站公布董事會通過股利的家數約不到500家，因此，我們暫不將殖利率高低列入選股條件之中，留在下一個階段，筆者再用來精選10檔個股，讓投資人可以持續觀察。

在上面重重選股條件下，我們找出了54家公司，不管是從公司規模、營收、EPS及本益比等各方面來看，他們都是具有一定水準的標的，值得我們再仔細的追蹤。

歸類6大族群

業績表現可圈可點

在經過重重的篩選後，我們可在這些公司中，歸類6個值得我們注意的產業，分別是「金融、被動元件、矽晶圓、營建、水泥、鋼鐵」等。

如果我們以市值大小來排序的話，前10名分別為中鋼（2002）、兆豐金（2886）、第一金（2892）、玉山金（2884）、華南金（2880）、台泥（1101）、元大金（2885）、中租-KY（5871）、上海商銀（5876）、國巨（2327）。其中，可發現金融股似乎相當符合這樣的選股條件，往下看也還有中壽（2823）、臺企銀（2834）等和金融相關的個股。 分享 facebook

而另一大族群則是被動元件，有國巨、華新科（2492）等。老實說，除掉籌碼面過於混亂而修正的情況，被動元件族群去年業績表現可圈可點，但這同時也讓投資人開了眼界，就算是基本面再好，只要資金爭相湧入、造成股價瘋狂上漲，到最後也容易造成悲劇，投資人要知道股票並不是只看基本面，要連股價一起考慮進去，更何況我們能夠看到的基本面也有限，誰又能先知道被動元件的基本面會豬羊變色？

當然，還有我們熟悉的另一個族群，那就是營收、獲利更穩定的矽晶圓族群，像是環球晶（6488）、合晶（6182）等都是相關股，他們去年的業績表現良好，不過股價太高就容易修正，只是跌的沒有像被動元件這麼慘。

【完整內容請見《 非凡商業周刊 》2019/4/3 No.1139】想了解更多，詳洽02-27660800