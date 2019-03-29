穿戴式裝置異軍突起！ 概念股正夯 哪些最吸金？

分享 facebook 【作者／李冠嶔】

去年智慧手機銷售量下滑，尤其iPhone了無新意，以價格為最大升級，加上期待5G來臨，消費者換機意願低落。雖然智慧手機賣不好，但穿戴式裝置卻異軍突起！

出貨量創單季新高

蘋果在數年前推出Apple Watch時，曾被市場質疑續航力不足或是品牌無法取代現有手表。不過，健康量測的功能這幾年發展神速，最新一代Apple Watch 4加入了心電圖偵測更是令人驚豔，讓Apple Watch除了潮外，增加獨特新功能。

根據市調機構IDC統計，去年第4季全球穿戴式裝置出貨量為5930萬台，創下單季新高，年增率達31.4%，去年全年穿戴式裝置出貨量年增27.5%達1.72億台，當中以智慧手表占比為最高，第4季占34.3%，超過智慧手環的3成，藍牙耳機去年第4季年成長率則以66.4%居冠。若是以年增率來看，華為以147%高居冠軍，出貨量與市占率則以Apple的4620萬、26.8%取得榜首。

由車載GPS裝置起家的Garmin，過去市場被智慧手機上的導航裝置嚴重侵蝕，透過穿戴式裝置重展雄風。執行長Cliff Pemble表示，在航空、航海、戶外和健身領域強勁表現下，公司去年繳出相當棒的營收和營益成長成績單，今年的財測無論營收或獲利都較華爾街預期高。

Garmin近期收購全球最大室內自行車訓練品牌Tacx，也聯手Mercedes-Benz擴大智慧穿戴裝置應用範圍，根據研究機構Strategy Analytics統計，Garmin穿戴式裝置在去年全球市占率達到7.1%。

縱橫台股30年，去年11月從花旗退休的「台灣先生」谷月涵，本身就是三鐵好手，今年3月轉戰專門幫中小型股「提升股權價值」的寬量國際擔任策略長，在就職的記者會點名運動周邊相關產業，包括機能衣，事實上運動與穿戴式產業興起密不可分。穿戴式裝置結合運動健康的興起，為電子業開創出新藍海，也讓傳統紡織、製鞋業更有附加價值。 分享 facebook

美國運動大廠Nike在去年強勁成長，截至去年11月底的年度第2季營收93.7億美元（預期92億美元），成長近1成。截至2月底的第3季財報，營收96.11億美元，年增7%，不計匯率變動因素，北美業績成長7%至38.1億美元，大中華業績躍升19%。

雖然北美表現未若上一季強勁，但歐洲、中東及非洲等區域成長6%，大中華是最強區域，成長19%，亞太與拉丁美洲成長3%，就產品別來看，鞋類成長9%，服飾成長6%，表現相當不錯。

電子零組件受惠大

從事Apple Watch組裝的廣達（2382）、AirPods的英業達（2356）去年繳出不錯的成績單，被天風證券郭明錤點名的新產品蘋果MR（混合實境）頭戴式裝置組裝的正崴（2392）近期股價表現驚人。