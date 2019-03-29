車用電子吃智慧商機 4大類產品前景不可限量

分享 facebook 【作者／楊璧如】

全球景氣趨疲，各國貿易保護主義盛行，2018年美中貿易戰不斷升級，不僅重擊經濟成長，汽車產業更成各方角力的焦點，即使在美中貿易戰停火期間，仍煙硝密布，外傳川普政府有意以國家安全為由，對進口汽車與零件課徵最高25%的關稅，不利汽車業的發展，並恐引爆美國與其貿易夥伴另一波貿易戰。近期美國公債殖利率呈現倒掛，拖累國際股市，讓市場更加擔憂基本面的衰退，在歐元區、中國等重要經濟體走弱後，獨強的美國恐步上他國後塵，由於汽車產業號稱景氣火車頭之一，全球經濟的下行風險也令車市前景蒙塵。

拜新科技與新應用所賜，汽車業已走入產業分叉點，除了既有的傳統車市外，其應用朝向節能化的電動車與智慧化車用電子的車聯網與ADAS（Advanced Driver Assistance Systems，先進駕駛輔助系統）等兩方面行進，彼此的產業供應鏈也漸臻完備。

傳統車市承受壓力較大

就汽車產業的3大區塊─傳統車市、電動車與智慧化的車用電子來看，在基本面修正疑慮與美、歐、中等政府可能調升汽車關稅的動作下，讓傳統車市承壓，不過汽車電子化程度則是逐年提升，且在各國法規支持下，ADAS、電動車等應用需求蓬勃發展，均讓市場產值倍增。

進一步分析，傳統汽車、電動車與智慧化的車用電子各自衍生成出不同的產業架構，彼此或有重疊，但應用別與產業地位已有頗大差異，因此汽車產業已無法用單一的傳統汽車概括、探討，而須區分出傳統汽車、電動車與智慧化的車用電子並分別細究，本文將先就車用電子方面進行較全面的討論，至於傳統汽車與電動車則待後續專文探討。 分享 facebook

提升車輛安全性與便利性、減少事故發生一直是汽車工業追求的目標，而ADAS可提供駕駛人車輛工作情形與車外環境變化等相關資訊並進行分析，同時預先警告可能發生的危險狀況，讓駕駛人及早因應，避免意外發生，並期望未來在汽車智慧化程度提高下，可達到無人的自動駕駛技術。在ADAS介入下，事故發生率大幅降低，因此近年來各大車廠積極發展ADAS，讓汽車朝向智慧化發展。

NHTSA將汽車智慧化程度的演進分5個階段，如表1所示，目前汽車智慧化程度仍處Lv2，待5G的布建完成後，得以提供大量即時的運算分析與預測，將有望逐步達到自動駕駛的完全自動化境界。

5G實現車聯網與自駕

隨著汽車電動化程度逐漸提升，汽車電子占整車成本比重從2000年的20%，預估至2030年達到50%。從生命周期來看，ADAS與車載資訊娛樂系統等主流汽車電子產品均處於快速普及的成長期，未來將向中低端車型滲透，成長性不容小覷，可望帶動相關供應商營收成長超越整體汽車產業的銷售量成長。

另從產品別來看，汽車智慧化將增加對雷達、感應器如毫米波雷達（MMW）、鏡頭與雷射測距（LiDAR）模組、鏡頭的需求（圖2）。而汽車電子化必定提高車用半導體與車用PCB的用量。