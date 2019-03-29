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美超級財報很衰 華爾街看壞 股價卻不跌？！

2019-03-29 10:58非凡商業周刊

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【作者／阮文非】

華爾街分析師目前預期標普500企業第2季和第3季的獲利只有低個位數成長，第4季才會有高個位數增長。至於標普500企業未來12個月的本益比預估約16.6倍，分別高於過去5年和10年的平均值。以此來看，似乎部分解釋了何以華爾街普遍看壞首季的美企財報、但美股仍然沒有為財測利空做出太大反應。值得注意的是，蘋果和英特爾是帶動資訊科技業大幅調降財測的元凶。

美股沒有反映企業財測利空的另一原因，可能跟標普500企業在去年第4季買回自家股票規模再創新高有關。目前初步估計，美企第4季合計買回2229.8億美元、連續第4個季度創新高，其中，蘋果買回金額就高達101.1億美元，甲骨文約買回100億美元。

迄3月22日止，標準普爾500大企業裡已經有105家發出首季財測，整體表現並沒有給人亮眼的印象，在全球政經風險不斷增加之下，尤其美國衰退可能近在眼前，華爾街甚至開始為美國企業今年可能出現2016年來首次獲利衰退（連續2季獲利下滑）做準備，也就是說，市場擔心首季獲利表現還不是今年的谷底。

但有趣的是，在市場如此憂慮之下，美股仍然往上走，直到聯準會在3月20日公布最新貨幣政策決議後才急跌。本來聯準會暗示今年不升息，應該是有利美股繼續走高，但其計畫增加購買美債同時，減少購買公司債和不動產抵押貸款證券（MBS），即表示企業融資成本將增加。聯準會「明鴿暗鷹」的態度導致美股大跌。因此，有專家認為美股目前表現可能還沒反映企業獲利放緩的利空。

市場最關注企業財測

在普遍預期今年首季獲利不如去年同期後，美企財測就成為市場最關心的焦點。這點從聯邦快遞（FedEx）調降今年獲利預估和耐吉（Nike）調降北美營收後，股價即出現重挫就可見一斑。

根據路孚特（Refinitiv）旗下IBES調查顯示，分析師調降美國企業今年獲利預估，即首季獲利將較去年同期下跌1.7%，其餘3季將呈小幅增長格局；市場估計在沒有去年的減稅大利多後，今年全年美企獲利將較去年明顯下降。Cresset資本管理的投資長艾伯林（Jack Ablin）說，若首季獲利真的是今年的谷底，那將是好兆頭，但他擔心接下來可能還有更糟的情況出現。

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根據FactSet資料，標準普爾500大企業裡已公布首季財測的105家企業裡，只有28家在首季發出正面的每股獲利（EPS）預測，其他77家發出負面財測，占已公布財測企業比率高達73%，高於這105家企業過去5年發出負面財測的比率平均值70%。發出負面財測的企業主要來自資訊科技和醫療健保等產業。

在已公布財測的資訊科技企業中，26家發出首季負面EPS預測，高於過去5年平均的20家。即使還沒公布財測的其他資訊科技公司都是正面財測，光以這26家負面財測的企業家數來看，這也是2016年首季以來負面財測的最高家數。若再細分這26家企業所從事的業務歸屬來看，當中7家為軟體商，6家為半導體與半導體設備商，這些都是軟體與晶片業裡自2016年首季以來最多的家數。若就資訊科技業發出營收負面預測的家數來看，甚至高達31家，高於5年來平均的20家。光以這31家來計算，即為2012年第4季以來出現最多的家數。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/3/29 No.1138】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

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