蘋果 非蘋較勁 台供應鏈股水漲船高

分享 facebook 【作者／賴建承】

蘋果與非蘋陣營產品的較勁已是家常便飯，不過近年隨著智慧型手機出貨成長趨緩，各家對於產品的推出更是卯足全力，今年MWC展前後，非蘋陣營陸續推出新機，而蘋果雖然沒有手機新品，但新一代的iPad、AirPods與3月25日春季發表會的4大「軟體服務」等也吸引了市場目光。

蘋果推4大軟體服務

隨著兩大陣營新品推出，研判台灣相關供應鏈可望水漲船高，有機會在科技業淡季中脫穎而出，甚至會有急單可期，故筆者將針對上述產品之新亮點剖析，同時對具有潛力之指標股做介紹。

雖然蘋果新手機須待第3季以後，不過軟體的升級對蘋果的收入與果粉的忠誠度有加分作用，今年春季發表會由執行長庫克主持，共計有4大軟體服務，包括蘋果新聞訂閱服務Apple News+、Apple Card信用卡、蘋果遊戲訂閱服務Apple Arcad、蘋果影視訂閱服務Apple TV+等，同時也釋出iOS 12.2正式版。

雖然軟體服務有助蘋果本身獲利，但對台灣供應鏈貢獻不大，反而是iPad mini、iPad Air及第2代AirPods等產品之受惠程度較值得留意。蘋果於3月18日閃電式發表兩款睽違已久的新產品iPad mini及iPad Air，雖然產品外觀和前一代類似，不過內在卻改變不少。

兩項產品採用最新一代A12晶片，並且支援第1代Apple Pencil，讓性能躍升不止一階，將有助於換機需求與新加入者之青睞，對iPad供應鏈業績可望有所推升，包括組裝的仁寶（2324）；電池的新普（6121）等。其中，新普在法人青睞下，同時挾著高獲利，股價已創下波段高點，對其它供應鏈股將會有所激勵。 分享 facebook

仁寶去年EPS2.05元，將配發1.2元現金股利，現金殖利率6.3%，股價受惠外資青睞突破年線，短線拉回年線不破可留意。和碩去年EPS4.25元，將配息3.5元，現金殖利率達6.8%，雖遭受外資調節，股價也遠低於年線，但以今年獲利維持水準下，季線不破可逢低布局。機殼廠鎧勝-KY去年呈現虧損，EPS-4.13元，今年在蘋果新品加持下，第2季將有急單可期，可望重返獲利，操作可以季線做為多空關鍵。

觸控面板廠商迎急單

新iPad的推出確實有助觸控面板廠商迎來急單，這可由TPK-KY宸鴻、GIS-KY業成前2月營收分別年增52.02%、27.61%看出端倪，TPK-KY宸鴻股價領先突破年線，短線回測年線不失守有機會續彈，至於GIS-KY業成去年獲利減少4成，EPS僅11.77元，將配發4元現金股利，也是股價壓抑在年線之下的主要關鍵，3月8日大量區低點111.5元不破，股價仍有機會再挑戰年線反壓。

繼新款iPad推出後，蘋果於3月20日再度於官網推出新產品－第2代無線藍牙耳機AirPods，外型與第1代相差不大，功能則是提升了電池的蓄電量、增加Siri等，也推出了新的無線充電盒配件，搭配一般充電盒的台灣售價為5290元；搭配無線充電盒為6490元，無線充電盒單買則為2690元。