清明變盤 台股名人堂 高手買什麼？

分享 facebook 【作者／許博傑】

在歐、美製造業數據不如預期下，歐股、美股均以大跌作收，台股短線驟然出現雜音，未來看法為何？本文將針對近期市場專家們所提出的

景氣與產業的各種看法，做一全面性檢視。

內文：美股跌勢再起？3月22日美、歐等地重要製造業經濟數據陸續公布，在結果不如預期下，導致歐股、美股當日均以大跌超過1%作收，道瓊指數更是重挫460點，美國3月製造業PMI初值從2月的53下降至21個月低來到52.5；歐元區3月製造業PMI初值下降至47.6，創71個月低。

德國3月製造業PMI為44.7、創2012年來新低，除了經濟數據不好，包括美債殖利率倒掛等都加深市場擔憂經濟衰退，此外，恐慌指數、美元也在避險資金進場下走強，加上土耳其里拉短線重挫，市場也關注是否影響其他新興市場，導致外資開始撤離，尤其國際股市從年初大漲至今，都沒出現一波修正走勢，台股波段漲點更高達1300點以上，在短線驟然出現雜音的狀況下，未來的台股何去何從，外資又是怎麼看待台股，相信都是投資人所關注的議題。

看法從悲觀稍見明朗

雖然國際股市短線又開始充斥利空的訊息令人擔憂，不過若從今年以來一些股市名人，甚至金管會主委以及外資論壇所釋出對台股的訊息來看，保守中反而又帶有著樂觀，尤其是下半年以後，台股更有可能從目前的多空不明階段脫穎而出，到底這些有力人士以及外資是如何看待台股的？以下，就由筆者來帶讀者一窺究竟。

向來對台股有一定影響力的泰公─台綜院創辦人劉泰英在去年12月中示警，直指中國的財政、金融情況嚴峻，若無妥善處理，可能引起金融風暴，一旦發生，台股可能跌到6000點，不過若中國的影響性沒有那樣嚴重，台綜院也預估台灣2019年經濟成長率為2.34%，表示仍在平穩的成長軌道中；同一時間，金管會主委顧立雄也表示，全球經濟放緩，加上美中貿易戰等多項不確定因素，以及投資人預期高峰不見，「萬點在台股已被修正成非常態」。 分享 facebook

在2018年底美股波段大跌加上台股於9300點震盪的氛圍下，也難怪泰公與顧主委會提出較為保守的言論，然現在回頭看，大家應該只是受到當下環境的影響，畢竟在中美貿易戰的不確定因素有漸漸消除的狀況下，全球股市也逐漸的在1～3月間回穩。

所以，當時間來到農曆年後的2月底，顧主委在立法院受訪時表示，2月台股成交量表現不錯，外資買盤有比較多，散戶看來信心也回來了，短短的2個月的時間，看法已轉趨樂觀，可見中美貿易戰在近期還是持續干擾台股的一大因素，而主委也總能在市場動盪時，給與信心以及表達出政府偏多的態度來安撫投資人。

金融、證券業相關的名人來看，向來擅長投資的京城銀（2809）董事長戴誠志對台股大盤的看法也時常受到矚目，京城銀2月26日法說會時，戴誠志表示：有明年總統大選的選舉行情加持，今年台股在萬點以上的天數應會比萬點以下「多很多」，京城銀目前台股部位超過40億元，去年稍做減碼，儘管看好今年台股有選舉行情，但仍會審慎進場，由於去年已認完現有投資部位5億多元的股票評價損失，今年將不會影響京城銀獲利。