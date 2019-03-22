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營建329檔期漲升股利 挑獲利績優生搭籌碼才精實

2019-03-22 14:49非凡商業周刊

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【作者／賴建承】

台灣房地產景氣歷經政策與供過於求下，近幾年整體表現欠佳，所幸在央行利率持續維持低檔，不至於讓房市出現大動盪，加上經過近幾年價格修正後，買氣確實有稍微回升，但是整體景氣仍屬於低迷階段，營建股要全面出現大漲機會不大。

而一年一度房市329檔期將登場，去年底因九合一選舉使得建案呈現觀望，不過遞延效果於首季爆發，其中北台灣預估推案量逾3500億元，較去年成長5成。

台中今年案量預估936億元，年成長超過6成；高雄則是「韓流」推升下，案量突破700億元，較去年同期大增5成，預估今年推案量將破5000億元，比去年329檔期成長超過4成，雖然供給大幅增加，對於價格仍會有壓抑，不過大量的推案仍將炒熱營建題材。

此外，近期陸續公布去年獲利與股利政策，部分高殖利率股之股價已率先走堅，故針對獲利績優生及高殖利率者則不容小覷，研判有機會在329檔期與股利行情加持下，成為短期傳產焦點之一。

營建景氣觸底回穩

台經院公布營建業2019年1月營業氣候測驗點為93.59點，較去年12月的94.72點下滑1.13點，主要是受營造業拖累，由於1月適逢去年底的趕工潮已過，且新工程項目尚在盤點期間，造成營造業景氣呈現衰退格局。

不過，根據國泰房地產指數資料顯示，去年12月除了新北市指數下滑外，其餘主要城市與地區均往上走揚。

且台經院表示，今年1月6都的建物買賣移轉件數年增2.2%，也較去年12月成長了10.1%，主要是年前購屋旺季，與九合一選舉的遞延買盤的浮現，尤其是高雄市月增率更高達2成以上，由此可看出營建景氣觸底回穩。但由於房價變動幅度縮小，加上房貸利率不斷探底，造成賣方的讓利幅度減少，加上買方也不願意追價，研判短期國內房市仍屬於盤整修正階段。

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雖然營建景氣爆發力不強，但是根據Fed轉趨鴿派的言論，台灣央行仍將維持利率不動，這對房地產應有所激勵，配合329檔期的題材，短線營建股將有反攻之契機，不過砂石短缺造成混凝土漲聲響起，是否會拉抬成本則是中長線須關注之重心。

須考量流動性風險

既然目前營建景氣只能說最壞時間已過，且復甦期還不大明顯，故在操作營建股上，除了短線搭上利率偏低、329檔期等利多外，建議讀者多由現金股利殖利率角度來切入，同時搭配籌碼、技術面來操作，不過因不是現階段主流，切忌追高搶進，仍以分批低接為主，此外，營建股普遍量能不足，故須考量流動性風險。營建股已公布股利政策的公司共計14家，其中興富發集團旗下的潤隆（1808），去年密集完工交屋，全年營收達138.45億元，稅後賺21.86億元，EPS衝到8.11元，營收與EPS雙雙寫下歷史新高。公司大方配發8元現金股利，使得3月18日的現金股利殖利率高達11.6%，也推升股價一路大漲，3月11日大量區為股價多空關鍵。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/3/22 No.1137】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。

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