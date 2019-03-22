高含金量千里馬 30檔台股長投最佳標的

分享 facebook 【作者／陳威良】

國內5大行庫1年期定期存款利率平均為1.04%，長期偏低的利率水準，導致資金出走，尋求投資國外報酬率較高的替代商品。由央行所統計的國內金融帳已連續34季淨流出，創下史上最長淨流出紀錄，累計金額4133億美元，約合新台幣12.7兆元，央行指出，國內投信基金及壽險業投資國外證券，是金融帳淨流出的主因。

帳上現金流量充沛

事實上，台、美利差持續擴大，導致壽險業資產配置嚴重扭曲，海外投資金額快速增加，至今年1月底已破16.73兆元。根據柏瑞投資（PineBridge Investments）的統計，2015年美國保險業的海外投資，只占總資金的1%；日本的國內投資報酬率不高，近乎零利率，但海外投資的比重也不過21.6%；而台灣目前本土壽險業者的海外投資比重，竟達到68%成為世界之冠！

壽險業者把資金大量用於投資海外債券，引發龐大的匯率風險與避險成本，一旦匯率有顯著波動，甚至在台、美兩地利差快速擴大時，匯率避險成本會快速提高，成為壽險業虧損的重要原因。國際信評機構穆迪（Moody's）早在2015年發布的一份報告中，將台灣壽險業列為低利率環境中的虧損高風險群。以去年為例，新台幣兌美元貶值2.97%，即造成台灣壽險業全年淨匯損金額高達2309億元。

國外有些大型藍籌股因為營運穩健，能創造穩定的現金流入，也深獲長線資金與壽險法人青睞。回頭看看台股，其實也有許多公司不僅帳上現金流量充沛，而且歷年平均股息殖利率高，雖然投資風險高於債券，或許壽險業也可從中尋找一些波動度較低的標的納入投資組合，當然穩健型投資人也可參考做為投資方向。 分享 facebook

提到現金流量，讀者可參考1134期《非凡商業周刊》，筆者曾有詳細介紹，在此僅簡單複習「自由現金流量」，就是營運活動現金流量減去投資活動現金流量，代表公司在正常營運狀況下，可以自由運用的現金；能穩定配息與財務安全的公司，其自由現金流量必須為正數。如果再將自由現金流量除以公司發行股數就可得知「每股自由現金」，排序比較後，一眼就能看出哪些上市櫃公司的含金量高。

統計後發現，每股自由現金愈高的公司，往往股價也相對高，表示自由現金與股價兩者呈高度正相關。目前台股中，每股自由現金最高的就是股王大立光（3008），每股自由現金高達162.22元，除因其在全球光學鏡頭產業所向披靡，每年平均創造出EPS150元以上的超高獲利，而且掛牌多年來股本一直維持只有13.41億元，含金量最高並不讓人意外。

精華打出半年大底

隱形眼鏡大廠精華（1565）去年雖因美國大客戶下單趨緩，但全年獲利仍創下歷史次高，EPS達33.07元，並決議配發26.5元現金股利，現金殖利率約4.5%。彩色日拋隱形眼鏡目前除持續拓展日本和台灣的市占率，未來也將推進歐美等海外市場。除了已有70條產線投產，今年還有新增的8條產線也會加入量產貢獻。股價雖還在年線之下，不過已打出半年大底，逢低布局風險不大。