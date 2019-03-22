偏光板原材供應吃緊 供需影響產品報價波動找商機

分享 facebook 【作者／黃漢成】

供給&需求是影響所有產品價格波動的主因，在正常市場均衡下，供給增加→需求減少→價格下降；供給減少→需求增加→價格上升。而當價格上升也將使生產廠商價值上升，因而在交易市場上價格也將隨之而上漲，甚至出現N倍數的飆漲行情。因此，若能知悉價格的波動，也能掌握到股市賺錢的機會。

偏光板族群

供應持續吃緊到2022年

大陸10代線面板產能開出，推升TV平均出貨尺寸由43吋向50吋以上挺進，零組件偏光板受制材料、製程良率、日、韓原料廠控制產能，造成產能供應吃緊，尤其第2季又有TV品牌廠新機需求，面板出貨回溫，吃緊的情況將更為嚴重。廠商針對部分大陸客戶調漲價格，平均漲幅5%～10%，這也是偏光片首度漲價！法人看好偏光片廠第1季獲利優於上季，第2季有機會全面調漲價格，營收、獲利可望雙雙攀高。

隨著面板尺寸愈來愈大，特別是電視面板尺寸已走向50吋以上，甚至是65吋超大尺寸面板，更是消耗掉大量產能面積，不過偏光片及相關材料擴產速度不及面板擴產速度，從去年下半年開始引發偏光片缺貨問題，HIS Markit預估，偏光片供應吃緊的狀況將一路延續到2022年，偏光片去年第4季降價幅度縮小到1%～2%，今年第1季不少面板廠希望包下產能，讓偏光片價格持平。

誠美材（4960）董事長何昭陽表示，大陸昆山奇材的確漲價，目前產能供不應求，因此還委託台灣誠美材和盛波代工，昆山奇材則是專注於生產50吋、58吋等大尺寸產品。大尺寸電視偏光片單價高、毛利率高，昆山奇材雖然只有1條1.5米幅寬的生產線，但是已經貢獻誠美材4成營收，去年底也開始獲利，預估今年營收可望衝百億元大關，獲利貢獻大。至於第2條2.5米幅寬的生產線正在裝機，規畫6、7月試產，第4季正式量產。 分享 facebook

明基材（8215）1月營收11.84億元，年增11.96%，創2017年以來單月新高，雖2月份因工作天數減少影響營收回落到10.86億元，法人預計3月營收可望回到1月高檔水準，第1季營收持穩。在高階偏光片產品比重增加下帶動獲利率提升，第2季營收、獲利也維持在高檔。

LED族群

呈止穩回升跡象

取代燈泡的LED價格自去年9月落底以來，已有5個月呈現止穩回升跡象，相對於60瓦部分，1月全球價格微幅上升1.1%、2月微降1.3%，維持在底部盤旋；相對於40瓦部分，1月全球價格微幅上升0.8%，2月微降1.1%，也是維持在低檔整理未再破低。LED產業殺價競爭局面漸趨平緩，2019年LED產業會比2018年來得好。

市場需求已開始看到回升，原因在於家用、5G、物聯網、車用及小間距Micro LED&Mini LED等產品應用領域發展不斷增加。尤其物聯網時代來臨，感測器就是當中重要的關鍵零組件；車用市場則包括LED光源、自動駕駛、自動辨識技術等應用，將帶動LED及紅外線感測產品需求。此外，小間距Micro LED&Mini LED產品市場具高度成長空間，相信2019年LED產業將大有斬獲。

其中法人開始買進布局者有榮創（3437），榮創屬鴻海集團成員之一，在2017年5月集團收購美商eLux新創公司後正式跨足Micro LED&Mini LED。由於eLux具有多項相關專利及巨量轉移技術，是鴻海集團切入Micro LED&Mini LED重要的推手之一。