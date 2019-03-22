中繼站 買賣點 股市贏家或輸家的分岔路口

分享 facebook 【作者／阮蕙慈】

今年1月初加權指數一度跌到9319點，在市場的半信半疑中，台股轉眼已經回到10500點附近，現在的位階到底是上漲過程中的中繼站？抑或行情已經到了尾聲？不同的位階自然有不同的操作策略，讓我們先從大盤的技術面談起，簡單的說，現在台股正在「空翻多」的過程當中，未來或有震盪，而這也是過程中的必經之路。

指數由空翻多

挑戰10700～10900

去年10月初台股往下跌破年線，所有均線呈空頭排列，指數空翻多勢必要經過幾個過程：首先是打底先讓中期均線止跌翻揚，在這個過程裡會先站上季線，然後再逐步走高挑戰半年線和年線，站上所有均線是空翻多的第1部曲，接下來要完成均線的多頭排列，現在指數已經站上年線，站上年線是中線翻多的重要訊號；再看看月KD值正在低檔黃金交叉，上次交叉時間在2016年3月份，那時候指數在8000多點，也是剛要站上年線、由空翻多的過程中。

回頭看看國際局勢，中國大陸領導人習近平最快4月才會訪美，從去年底就開始情勢緊張的中美貿易戰看來短期已經休兵，而美國聯準會對升息的態度也由鷹轉鴿，加上英國脫歐歹戲拖棚，二次公投的可能性極大，對市場的殺傷力已經減小，短期國際情勢看起來無風無雨，國際股市這陣子也歌舞昇平，美股3大指數已經逼近去年10月的起跌點，走勢最強的費半指數則越過去年10月的起跌點。

近期暴漲的上證指數也回補去年6月的向下跳空缺口，搭配前述台股的技術面走勢，表示最壞的情況已經過去，台股中線正在翻多。

既然台股站上年線已經翻多，預期未來指數可望向上挑戰10700點～10900點的壓力區，不過，因為均線的多頭排列尚未完成，加上4月之後，台股及美股都將進入財報公布期，接著5月份又是台灣的報稅季節，資金動能可能稍受壓抑，不排除大盤在清明節之後有拉回的可能。 分享 facebook

也就是說，短線指數有持續往上的空間，清明後震盪加大、不排除拉回，不過因為已經先拉過年線，拉回正好順勢回測，守住年線則台股中多格局即可確立，在下半年景氣好轉、電子產業有新亮點、加上台灣及美國都有大選的做多環境下，端午節之後可望再展開另一波攻勢。

操作策略方向

分短、中、長期進行

指數走到年線附近，操作策略上就要分為短、中、長期，短期操作還是要往有人氣的強勢族群靠攏，然後「選強不選弱」，要注意漲太久的個股恐有短線賣壓，以整理過、近期新起漲的個股為主，操作上可以集中火力，拉開2成空間可以先出一半，這是因為指數在年線附近，市場短線操作盛行，個股震盪幅度也可能加大，因此可將部分持股搭配短線來操作，剩下的持股把停利、停損點設好即可。