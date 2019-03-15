年報、股利、獲利展望 董事會行情大串燒 8家大咖登場 誰最旺？

分享 facebook 【作者／林明謙】

董事會行情持續加溫，很多公司都會在這個時候公布股利與展望，來看看產業界大咖們對於2019年未來展望有何看法？看好看壞的各有哪些？從這些訊息中可掌握哪些投資重點？

近年來，大家對於3月的董事會行情愈來愈重視，因為這是每家公司「承認年報、公布發放股利」的重要時間點，同時公司也會把握這個機會對外界釋出景氣風向球，甚至同步舉行法說會，正所謂一年之計在於春，這就有看頭了！

GIS-KY有機會扭轉劣勢

台積電（2330）在2月中召開董事會後，發布年報每股大賺13.54元，決議發放8元現金股利，以及加發第1季現金股利2元，未來將會以每季發放股利的方向走，並維持穩定的現金股利、且每年的現金股利不較前一年低，換句話說，股利可望是年年成長的。公司今年也看好7奈米製程比重將由9%上升至25%，在蘋果訂單下滑後，台積電仍然釋出這樣的訊息，代表還是看好2019年之後的成長，所以對於第1季的展望保守，可以不用太過於在意，不妨留意第2季股價整理完後，可以參與今年的除息。

GIS-KY業成（6456）在iPhone與iPad的銷售衰退及同業競爭壓力下，2018年的毛利率下滑，去年EPS只有約11.77元，準備配發4元現金股利，對於今年展望也是趨向保守。但是其他非蘋訂單─像是三星新手機S10訂單則是傳出佳音，與高通合作開發的超聲波指紋辨識觸控產品獲得三星新機的採用，有機會補上蘋果訂單的缺口，因為S10在中國市場反映不錯，連市場名分析師都看好GIS-KY業成，因此有機會扭轉年初蘋果訂單下滑的劣勢。 分享 facebook

最近GIS-KY業成股價已經再創下近半年來的高點126.5元，看起來有往上繼續突破的態勢，加上投信與外資的籌碼似乎有開始增加的現象，若股價下方115元月線不跌破的話，則可望續強，但110元的近期低點支撐不能跌破。

南亞科（2408）在2月底開完董事會之後，公布年報每股大賺12.8元，決議發放7元的現金股利、創下歷史新高。但對於2019年的展望則較2018年保守，因為中美貿易戰造成供應鏈、CPU缺貨影響，所以對於上半年的DRAM行情看法保守，不過仍然看好未來資料中心伺服器、智慧手機、智慧穿戴、智慧語言及高速SSD將會帶來記憶體未來成長力道，目前手機運用產品比重將會由10%提升至12%，並看好第2季需求將漸漸回溫，預期今年下半年在價格跌幅縮小下，市況將優於上半年。

從股價來看，南亞科去年5月一度來至107.5元的高點，然而在5個月之後，居然大跌至45.1元，跌幅近6成，所幸近期又回至60元附近整理，由於市況下半年才會有機會回升，因此可以等到第2季中過後再來看看股價與產業情況，現在可先不用急著進場。