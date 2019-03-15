被動元件蟄伏中 Q3旺季或可走出低潮

分享 facebook 【作者／楊璧如】

電子產品元件大致可區分為主動元件與被動元件2類，能執行資料運算、處理的元件者是主動元件，包括各種晶片，如CPU。不過，有些電子元件並不會對通過的電流訊號進行任何運算，只是將其訊號強度放大，或是單純地讓電流訊號通過，這類便歸為被動元件。

被動元件包含電阻、電容、電感及濾波器、振盪器、耦合器等整合性元件，不過市場上所指的被動元件多落在電容、電阻、電感三者上。其中電阻主要作用係調節電流及電壓的大小；電感的功能在過濾電流中雜訊、防止電磁波干擾，同時穩定電流；電容則用來儲存電能以進行耦合及協調等功能。而整合性元件通常將電阻、電容、電感進行交叉整合，形成特殊功能元件，包括濾波器、振盪器、耦合器等。

被動元件廣泛應用於電腦週邊、IoT物聯網、電源供應、網通、移動通訊、車用電子／車聯網、照明、工業、替代能源等產品，換句話說，只要有通電的產品就必須用到被動元件。近年來，隨產品的電子化程度提高，產品功能與應用面更為複雜的情況下，對於被動元件的依賴程度也愈大。

若以產業鏈來看，被動元件產業上游為電阻、電容、電感、濾波器及振盪器的材料供應商；中游為電阻、電容、電感、濾波器及振盪器製造業者，而下游為各類電子產品供應商。

供需不對稱

2016～2018年缺貨潮

隨著產品功能的複雜化及多元化，耗電量也將隨之增加，因此需要更多的被動元件來進行穩壓、穩流、過濾雜訊等，藉以維持終端裝置正常運作，受惠於智慧型手機、消費電子、網路通訊、工業管控、電立、電動車與車用電子需求強勁，進而帶動被動元件的應用面擴大。 分享 facebook

以汽車為例，過去傳統汽車一輛約使用到1000顆～2000顆被動元件，不過一支智慧型手機的被動元件用量便增加達到近1000顆水準，KEMET預估當進入電動車或是先進駕駛輔助系統（ADAS，Advanced Driver-Assistance Systems），將會使用到5000顆～10000顆被動元件，需求量將倍速成長。

慘澹經營已久

維持謹慎擴充產能態度

相對來看，被動元件慘澹經營已久，產業內公司亦持續整併，讓廠商即使面對市場需求增強，仍採謹慎擴充產能的態度，當需求引爆，又逢村田等日系被動元件業者逐漸淡出一般型中低階領域，逐漸轉往高階車用MLCC產品布局，造成產能供給出現缺口。

一時之間，生產設備交期來不及因應導致材料缺貨，虛擬貨幣挖礦潮興起，加劇缺貨狀況，在下游廠商搶料包產能下，讓被動元件市場自2016年下半年開始吹起缺貨風，具規模的台廠藉機分食市占，仍來不及供貨，導致報價一路調升，供不應求情況讓2018年上半年相關個股創出天價。

MLCC較樂觀

廠商大多按進度擴產

在被動元件當中，以電容的市場規模最大，而電容又可分為陶瓷電容（MLCC）、鋁質電容與固態電容等。MLCC因具耐高電壓、高熱、運作溫度範圍廣及高頻使用時損失率低等物理特性，除此之外，MLCC不僅穩定性高，亦可晶片化體積縮小，且價格低廉而適合大量生產，最受市場所青睞，也是被動元件中展望最為樂觀者。

目前台灣被動元件產業主要產值仍在於電容及電阻。龍頭國巨（2327）為全國第一大被動元件廠，產品以積層陶瓷電容（MLCC）、晶片電阻為最大宗，其他產品包括磁性材料、高頻天線等，且晶片電阻為全球產能第一大。