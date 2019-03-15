中國政策牛肉大餐 台灣哪些概念股吃得到？

分享 facebook 【作者／許博傑】

中國一年一度的全國政協與人大會議召開，如同過往的重頭戲，中國國務院總理李克強的政府工作報告備受市場矚目，從今年中國社會發展的預期目標來看，中國GDP訂在6%～6.5%的成長幅度、城鎮新增就業至少要有1100萬人以上，調查失業率以及登記失業率分別為5.5%、4.5%以內，居民消費價格漲幅3%左右。中國今年財政支出將超過23兆元人民幣、年增6.5%，而去年以來的主軸仍聚焦在防治汙染、打贏藍天保衛戰等重點任務。

中國「穩」字訣當家

此外，減稅也是今年中國政府的工作要項，包括製造業等行業現行16%稅率降至13%，交通運輸業、建築等行業現行10%稅率降至9%，還有防範化解地方政府債務風險、降低製造業用電成本、降低行動網路流量平均資費、發展社區養老服務業、完成鐵路投資8000億元人民幣、公路水運投資1.8兆元人民幣、做好常見慢性病防治等，也都是報告中的焦點。

媒體在看政府報告工作內容後，形容今年中國是「穩」字訣當家，包括「穩就業」、「穩金融」、「穩外貿」、「穩外資」、「穩投資」、「穩預期」，其中「穩就業」排第一，主要原因在於就業優先的表述，是在2018年年底中共中央經濟工作會議中首先提出，而這次人大的政府工作報告中，就業優先與財政政策和貨幣政策並列，就代表「就業」二字已由傳統的民生議題，升級為宏觀調控的內容，顯見在中美貿易戰持續交火下，中國今年的政府工作重心已轉為穩定國內與國際關係、平衡成長與風險的關係以及處理好政府與市場的關係。

產業投資發展漸明朗

由於2018年下半年以來，中美貿易持續的談判，已經造成中國經濟成長動能的衰退，加上川普強硬的針對中國製造2025的態度，讓2019年的中國政府工作重心產生轉變，安內反而成為最大的主軸，尤其在過去製造業導向為主的狀況下，讓汙染、補貼、低價搶單等副作用從2017年起不斷影響中國整體的經濟發展，所幸在經歷這幾輪的中美貿易談判後，加上今年的中國政府工作報告出爐，中國年度產業投資發展的方向已經漸漸明朗，當中的原物料、環保、內需消費、LED、電動車、生技、網通等產業，將在2019年成為投資中國的一大亮點。 分享 facebook

當然，在經過2018年的大跌後，中國股市在2019年的第1季也展開反攻，在外資買盤開始湧入，加上貨幣政策面還是在放水的狀況下，陸股相關的ETF也是2019年應該要持續緊盯的焦點。

先以上證指數技術面來做觀察，在農曆年後中美貿易戰議題和緩以後，上證指數多頭展開一輪猛攻，其中量能大幅擴增並且攻過前高2912點，使技術面正式確立底部型態，並且在衝高後僅拉回至10日線就出現止跌訊號，顯示本波的多頭走勢相對強勁，而代表市場投機心態及人氣的創業板指數，在近期更是強於上證指數，不但拉回站穩5日線，創業板更是領先創下波段的高點。

陸股ETF可偏多操作

由於過去陸股走跌指標多在中小型股、甚至創業板，因此本波創業板的強勢也宣示陸股多頭真的回來了，未來除了上證指數拉回2912點不可破之外，創業板的1645點也是短線關鍵，而一旦創業板領先跌破月線，就要留意陸股的短多趨勢是否出現改變。在長多趨勢已經啟動下，相關陸股ETF仍可持續偏多操作，包括富邦上証（006205）、國泰中國A50（00636）、富邦上証正2（00633L）等。