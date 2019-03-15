雞蛋水餃 殭屍股 政策揮刀 誰能絕地求生？

分享 facebook 【作者／陳威良】

證交所祭出下市措施，準備出手解決雞蛋水餃股、殭屍股，或許符合證交所條件的個股不少，但我們也不能排除當中有低調賺錢、體質改善的股票，為此，本單元邀請專家從多角度剖析、選股，幫大家搜尋值得追蹤的低價股、殭屍股。

市場通常將股價低於10元的公司，稱之為「雞蛋水餃股」，很多投資人喜歡買這種股票，因為股價低、感覺顯得便宜，而且如果再與歷史高點相比，更是可能只有以前價位的10分之1甚至百分之1，就更有撿到大拍賣折扣價的滿足感。

雞蛋水餃股

多頭中能創高報酬

不過算盤要打得精，就得先知道雞蛋水餃股的投資報酬與風險。法人曾做過研究，統計2009年～2014年的台股多頭時期，持有雞蛋水餃股（10元以下）與高價股（80元以上）1年後的平均表現，結果發現雞蛋水餃股平均漲幅達17.67%，而高價股漲幅僅3.16%，再進一步看，在雞蛋水餃股中，漲幅超過50%與100%的比重各達到15.1%與4.9%，都明顯優於高價股的9.6%與1.6%。由此可知，投資低價股不但門檻低，人人買得起，且多頭行情中也的確較能創造高報酬。

但雞蛋水餃股真有這麼好嗎？其實「可憐之股必有可悲之處」，股票會跌到雞蛋水餃的價位，多數都是長期虧損，面臨產業趨勢衰退，或公司本身營運團隊出了問題；如果期待股價出現轉機，一定得先看到基本面有停止惡化的徵兆，否則最嚴重情況，股票下市、投資歸零都有可能。

為解決台股雞蛋水餃股過多的問題，證交所已研擬下市機制，未來如果上市上櫃公司每股淨值持續低於3元，且在3年內無法改善，就會要求在半年後下市。因此，想投資雞蛋水餃股之前，最好避開每股淨值過低的股票，除3元以下將有下市風險，現行制度也規範每股淨值5元以下股票為全額交割股，這類股票不只流動性不足，投資風險也很高。

7大選股邏輯

篩出40檔潛力股

所以，筆者根據7大條件幫大家篩選出較值得研究的雞蛋水餃股，選股邏輯如下：第1點為縱使追求低價股，但考量機會與風險要平衡，所以將價位區間略放寬至15元以下，可有更多選擇機會。第2點是避開乏人問津的低價股，最近的日成交量必須達500張以上。第3點與第4點都從獲利面去檢視，包括最近一季財報的累計稅後淨利正成長，及最近4季EPS合計也要大於0元。第5點為每股淨值大於5元，避免被打入全額交割甚至將來下市的風險。第6點是股價必須相對便宜，因此股價淨值比在1.5倍以下。 分享 facebook

第7點是董監持股至少要高於5%，如果董監持股特別低，就容易產生公司治理風險。

目前台股中共有457家公司股價低於15元，截至3月8日的資料來看，符合上述7大條件的股票共40檔。進一步分析，股價淨值比介於1倍至1.5倍的有11檔，低於1倍的則有29檔；最近4季EPS合計超過1元的有18檔，當中甚至有6檔個股EPS能超過2元；再看累計稅後淨利年成長率，個位數成長的只有4檔個股，其餘36檔都達到2位數成長，獲利倍增的則有15檔。

由此可知，在確認了獲利水準後，仍有不少股價相對便宜的雞蛋水餃股，如果董監持股比率又高或者有集團背景撐腰，那麼股價的轉機爆發力的確值得留意。

金融股引熱議

併購消息曖昧流傳

入選名單中出現多檔金融股，依股價高低排序包括華票（2820）、臺企銀（2834）…等 .金融股的股價長期偏低，即使獲利、配息穩定，在台股各類股中仍被壓抑、得不到較高評價，主因應該是受限於產業成熟化、缺乏成長性，因此上述金融股即使獲利穩定，但股價淨值比都無法超過1倍。