2019年MWC直擊 摺疊機獨領風騷 引爆換機潮？4大難題待解

分享 facebook 【編審／傅秀玉 記者／范育禎】

很榮幸的，這次MWC通訊大展，非凡新聞台榮獲全台獨家近距離拍攝華為折疊機的機會，同樣的，對手三星新機也是本次亮點所在，摺疊機是否會引爆換機潮，未來仍有4大難題待解。

跑新聞將近9年的時間，每年一度的西班牙世界行動通訊大會（MWC），這場科技線記者年度行事曆上排名前3重要的世界級大展，我一連去採訪過5年，不過倒是第1次看到這個奇特的現象：一款發表後的新手機，不是擺在攤位上讓全球記者實測，而是彷彿珍貴珠寶一般，被密不透風的玻璃箱包圍起來，不要說手碰不得，就連想靠近用眼睛瞧仔細都有些難度，玻璃箱旁還站著保全嚴密守衛，只要媒體的相機跟攝影機稍微超過圍住玻璃箱的紅龍，就會被保全出聲制止。

儘管記者們把玩不到，只能隔著玻璃拍攝，但還是擠進全球媒體搶拍，這款話題爆表的手機，就是中國手機大廠華為所推出的摺疊手機Mate X。

摺疊機雙雄大對決

有趣的是，在華為Mate X推出的短短3天前，韓國電子大廠三星，才剛在自家舊金山記者會上宣布推出摺疊手機Galaxy fold，因此在MWC上，華為跟三星兩強正面對決，不但攤位就在正對面，還不約而同在攤位最外側、最顯眼的地方，都用玻璃櫃展示自家的摺疊手機。我在現場觀察，多次直擊帶著三星名牌的三星員工，走到華為攤位交頭接耳，討論對手的摺疊機設計。

這次非凡新聞非常榮幸，爭取到全台獨家近距離拍攝Mate X的機會，由華為總部的人員操作介紹。雖然對於使用的面板、跟關鍵零組件到底是哪家供應商？華為保密到家，不過，華為透露光是翻摺技術的關鍵「鉸鏈」，裡頭就有超過100個零件，是華為花了3年時間研發，可以讓摺疊螢幕在往外摺起來的時候中間處緊密貼合，展開成8吋平板使用時，又能相當平坦自然。 分享 facebook

不過，缺點是在摺疊模式之下，螢幕外露較難保護，至於往內摺的三星，則是設計了一種新型態的精密轉軸，凹摺處的內部由多個互鎖齒輪組成，讓Galaxy fold能像書本一樣開啟，轉軸的設計難度比較高，但缺點是轉角處無法完全貼合。

恐怕仍有難題待解

2019年，可以說是摺疊螢幕手機的元年。除了在MWC上引爆話題的華為跟三星，中國手機大廠小米、OPPO、聯想等大廠，也都有生產自家摺疊螢幕手機的計畫。為什麼手機大廠瘋摺疊？

攤開全球手機出貨的報告數字其實不難了解。

研究機構IDC預估，今年全球智慧型手機的出貨量13.9億支，比去年再減少0.8%，已經連續第3年衰退。手機行業發展到現在，已經許久沒有出現能夠特別吸引消費者的亮點。折疊手機的出現，等於是繼2007年第1支蘋果iPhone問世之後，再一次完全顛覆智慧型手機的使用型態，因此各家廠商急欲壓寶。

摺疊機價格有夠貴

不過投入大量資源開發，摺疊手機卻可能無法像當初第1代iPhone問世時即刻引爆換機潮，最重要的原因之一是：定價太貴。目前最貴的華為摺疊機Mate X定價2299歐元，約新台幣8萬元；三星Galaxy fold定價1980美元，也超過台幣6萬元。但看看去年全球智慧手機的平均售價才384美元，大約台幣1.1萬元，平均售價還呈現下滑趨勢，等於摺疊手機目前的定價，已經超出一般消費民眾認知的天花板價格。