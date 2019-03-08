親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

連假到南部玩 他有感而發列出交通8大不可思議

日本外相：和台一貫維持非政府實務關係

散熱商機大無限 哪些散熱概念股熱力十足？

2019-03-08 16:27非凡商業周刊

分享
【作者／林明謙】

散熱族群現在還是熱烘烘！從去年的耶誕節開始就一直熱，熱到農曆過年前，到現在過年後還繼續在熱。這些「熱力散不去」的散熱族群，到底這波引爆它們全面上漲的主要利多是什麼？散熱產業到有什麼樣的魅力與商機？而面對這麼熱的飆股族群，投資人又該如何選擇？如何操作？以下就來看看散熱產業的商機與相關受惠股。

散熱商機將有增無減

由於5G時代來臨，帶動更高技術的散熱需求，今年產品應用在5G手機及基地台的商機持續熱絡；像是已在2月底舉辦的世界行動通訊大展就讓5G手機再度成為市場話題，包含三星、華為、小米及OPPO都展出最新的5G手機，而5G手機要普及，就不得不解決其中的散熱問題，而且不光是手機會用到散熱，還有未來許許多多的電子產品都需要，讓「散熱」這門技術頓時成為了顯學！

說到散熱族群未來的商機，可以說是相當的多，因為未來的電子產品愈做愈精細、效能愈來愈高，體積又要愈來愈小，因此處理散熱問題的市場規模將會愈來愈大。舉凡像智慧手機、NB、顯示卡、網通設備、基地台、資料中心、高速運算電腦、甚至是未來的汽車電子及AI產業，都有著龐大的散熱需求，科技產品對散熱模組的需求將有增而無減。

近期市場題材還有輝達中階顯示卡RTX系統上市後開始放量，也帶動顯示卡的散熱需求。就是在這些短、中、長期的商機與題材接捧發酵下，散熱族群才會這麼熱力十足！

我們常常說的「散熱模組」，這其中有幾個重要的元件，像是「散熱底板、散熱片、散熱管、散熱風扇」…等，這都可以按客戶的要求來特別客製化，換句話說，散熱族群的大廠在擁有多項散熱元件的製作技術之後，都有能力來做整體的散熱模組。

分享

其中，散熱底板是最基本的元件，會搭配其他的零組件來組成1個散熱模組，而散熱風扇體積比較大，通常用於桌上型電腦、NB及伺服器等；體積較小的散熱管（或叫熱導管）則可以用在NB與智慧型手機裡，另外還有將一維線形的導管型態轉變成二維的散熱片（或叫均熱片），可以用來提高散熱效率，各大手機廠商已經開始準備導入此產品。

所以，上述這些散熱元件可運用在手機、PC／NB、伺服器，還有電競顯卡上，這是目前主要應用的領域。

散熱三雄帶動股價揚

雙鴻（3324）堪稱是5G手機散熱題材的代表，今年在三星新機以及中國手機熱導管需求提升下，公司看好未來展望，下半年也有擴產計畫。另外，在這次電競顯卡散熱需求熱潮當中，雙鴻也吃到這一塊商機，因此才會在這波行情中成為重要的指標。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/3/8 No.1135】

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。

相關新聞

訓練員工成為Yes Man 霸氣豪爽宋福祥 帶領新普航空母艦大轉彎

2019-03-08 16:27

飆股入門聖經 隱藏版第3彈

2019-03-08 16:27

台股戰火悄然升溫 作帳 改選行情 誰有看頭？

2019-03-08 16:27

2019全球新戰局 美 中 台政治×股市×對策

2019-03-08 16:27

就是愛配息 高股息行情啟動 瞄準3大選股靶心

2019-02-27 14:29

高配息ETF 投信基金 最適合耐心買！穩穩賺！

2019-02-27 14:29

報復性強彈的背後 美股漲勢沒深根 金價升勢看旺

2019-02-27 14:29

非蘋 蘋果大比拚 哪些受惠供應鏈甜滋滋？

2019-02-27 14:28

聯發科鴨子划水 5G AI搶話語權 啖商機

2019-02-27 14:27

小魚股大反攻 櫃買車輪戰！群起攻堅

2019-02-22 10:48

低位階 高現金發放率！熱錢瞄準兩大進攻好標的

2019-02-22 10:48

國際大師出手了！ 他們買什麼？賣什麼？

2019-02-22 10:48

陸 港ETF操作猶重風控 小型為主 大型為輔

2019-02-22 10:48

選股該回歸基本面了！財報＋營收雙成長真金不怕火煉

2019-02-22 10:48

EPS龍虎榜 6大研究機構EPS總檢視

2019-02-15 13:35

台股新兵日記 4檔夯股甜蜜蜜 續漲在望

2019-02-15 13:35

美股牛市新考驗 別被騙了！美企財報暗藏玄機

2019-02-15 13:35

生技股錢景無窮 好消息連綿不斷 走路有風

2019-02-15 13:35

豬年最佳走春股 5大族群準備開攻

2019-02-15 13:34

5G AI領風騷 CES探風向 MWC將登場

2019-01-31 15:34

郭董治軍2019 鴻海艦隊總體檢 誰打前鋒？

2019-01-31 15:34

新興市場股匯雙漲 台股連動標的錢力十足

2019-01-31 15:34

銅板股飆漲不是夢！ 精選20檔低價好股大公開

2019-01-31 15:34

半導體材料無畏逆風 中長期需求推升個股水漲船高

2019-01-31 15:34

法人重倉股 把握封關前最後布局時刻

2019-01-25 10:34

IC設計掀比價效應 老牌股借東風 趁勢崛起

2019-01-25 10:34

QE毒癮發作 加劇震盪 升不升息？資金先奔新興市場

2019-01-25 10:34

美台超級財報 搶先報 雲端網通看好 電動車因禍得福

2019-01-25 10:34

陸股底部成形？ ETF套牢用時間換空間

2019-01-25 10:34

浩劫重生股 報復性反彈後誰還能續漲？

2019-01-18 10:48

汽車 家電旺了！ 台廠供應鏈大啖對岸商機

2019-01-18 10:48

7%以上好誘人！ 高股息殖利率攻守兼備

2019-01-18 10:48

傳產優於電子 醫療保健 高殖利率 紡織製鞋靚

2019-01-18 10:48

善用選擇權趨吉避凶 操作四部曲 中線保護短線

2019-01-18 10:48

三重奏題材啟動 營收 法說 股利漲聲響起

2019-01-11 11:08

不受景氣拖累產業 自行車 製鞋業走自己的路

2019-01-11 11:08

2019年市場新寵兒 4大類型成長股脫穎而出

2019-01-11 11:08

全球豬市來了？！ 暴漲暴跌 別成為待宰羔羊

2019-01-11 11:08

生技物美資金避風港 年後1個月上漲機率100%

2019-01-11 11:08
看更多

熱門文章

成大五連霸、北科大奪第三 私立大學拚改革名次翻升

2019-03-06 10:52

蔡康永：自律比選大學重要 討厭的科目也要能All Pass

2019-03-06 10:51

親人對簿公堂！失智被騙一億 財產給兒子就被棄養

2019-03-06 13:10

最美燈會》被外媒譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼」 屏東縣是怎麼做到的？

2019-03-06 13:11

全台最美咖啡館在哪？網友一致公認：在高雄

2019-03-07 09:07

「悲觀時布局、狂歡時出場」 理財教母靠3原則逮到A股噴出

2019-03-06 13:13

日圓貶破0.28可換匯了嗎？ 兩技巧教你鎖住最佳匯率

2019-03-06 15:36

緯穎大爆發 緯創持股卻減半的祕密

2019-03-07 14:26

酒駕撞到人竟然可以保險理賠？ 一張圖讓你秒懂

2019-03-05 11:23

鄭文燦 民進黨內「話事人」？

2019-03-04 15:01

「貨出人進」政績有點虛 韓國瑜棄市長選總統正當性不足

2019-03-07 09:09

「台語電視台」圈粉背後 文化平權還是文化霸權？

2019-03-04 10:52

李克強政府工作報告：中美貿易戰挑戰嚴峻 中國財政赤字再惡化

2019-03-07 09:17

年輕人的身分象徵 AirPods 如何從被嘲弄變成一夕爆紅？

2019-03-04 14:58

「台灣先生」縱橫台股30年完整告白 谷月涵退休 入籍做正港台灣人

2019-03-07 14:48

把偏鄉高中變男籃名門！鐵血教頭帶隊殺進HBL四強 靠「不留遺憾的決心」

2019-03-06 13:04

鴻海再起 從FII大漲找機會

2019-03-07 14:35

吳敦義競而不選想當Kingmaker 朱、王捉對廝殺勝負仍難料

2019-03-07 09:15

中美俄《中導條約》鬥法：大國遊戲 台灣慎入

2019-03-04 09:14

別光著急赴美面試 也要積極溝通大陸

2019-03-04 09:16

南庄老街2.0體驗 桂花巷轉型購物商城

2019-03-05 12:15

農地違章工廠為何沒在怕？藍綠黃立委都來挺

2019-03-06 08:53

圖利員工？ 興櫃股王緯穎的3個疑點讓股東不放心

2019-03-07 14:58

亞馬遜揮別紐約：勞資雙輸後面的社會主義魅影

2019-03-07 09:26

AI面試官 看穿你的心

2019-03-05 12:13

我的鄰居 是一支超標動輒達百倍的焚化爐

2019-03-06 08:54

當代醫俠陳志瑜 榮獲台灣十大傑出青年

2019-03-07 09:20

原來川普會拉手風琴？

2019-03-05 15:33

被公認是排放大戶 電廠巨獸為何不在黑名單裡？

2019-03-06 08:56

譚敦慈、宣明智吃蔬果不會吃進農藥 怎麼辦到的？

2019-03-08 11:14

以色列高科技全輸出國外 內部新技術採用率低且排斥科技

2019-03-05 12:07

美全球戰略布局 華為首當其衝

2019-03-07 09:31

春天養肝！傷肝飲食6地雷要避免

2019-03-05 16:44

其實有些人不適合吃蘋果 你不可不知

2019-03-05 16:43

世界上最有錢的人是誰？ 21歲正妹成為「嬌」點

2019-03-08 11:32

戒除要命的「糖癮」

2019-03-04 09:11

選總統 吳敦義保留萬分之一可能性給韓國瑜

2019-03-07 09:19

教育新南向政策變調 從四贏變全輸？

2019-03-07 12:07

高薪帶動技職榮景再現 環工、海事招生逆勢成長

2019-03-06 10:51

內需股抬頭 這三檔趕上潮流

2019-03-07 14:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top