散熱商機大無限 哪些散熱概念股熱力十足？

分享 facebook 【作者／林明謙】

散熱族群現在還是熱烘烘！從去年的耶誕節開始就一直熱，熱到農曆過年前，到現在過年後還繼續在熱。這些「熱力散不去」的散熱族群，到底這波引爆它們全面上漲的主要利多是什麼？散熱產業到有什麼樣的魅力與商機？而面對這麼熱的飆股族群，投資人又該如何選擇？如何操作？以下就來看看散熱產業的商機與相關受惠股。

散熱商機將有增無減

由於5G時代來臨，帶動更高技術的散熱需求，今年產品應用在5G手機及基地台的商機持續熱絡；像是已在2月底舉辦的世界行動通訊大展就讓5G手機再度成為市場話題，包含三星、華為、小米及OPPO都展出最新的5G手機，而5G手機要普及，就不得不解決其中的散熱問題，而且不光是手機會用到散熱，還有未來許許多多的電子產品都需要，讓「散熱」這門技術頓時成為了顯學！

說到散熱族群未來的商機，可以說是相當的多，因為未來的電子產品愈做愈精細、效能愈來愈高，體積又要愈來愈小，因此處理散熱問題的市場規模將會愈來愈大。舉凡像智慧手機、NB、顯示卡、網通設備、基地台、資料中心、高速運算電腦、甚至是未來的汽車電子及AI產業，都有著龐大的散熱需求，科技產品對散熱模組的需求將有增而無減。

近期市場題材還有輝達中階顯示卡RTX系統上市後開始放量，也帶動顯示卡的散熱需求。就是在這些短、中、長期的商機與題材接捧發酵下，散熱族群才會這麼熱力十足！

我們常常說的「散熱模組」，這其中有幾個重要的元件，像是「散熱底板、散熱片、散熱管、散熱風扇」…等，這都可以按客戶的要求來特別客製化，換句話說，散熱族群的大廠在擁有多項散熱元件的製作技術之後，都有能力來做整體的散熱模組。 分享 facebook

其中，散熱底板是最基本的元件，會搭配其他的零組件來組成1個散熱模組，而散熱風扇體積比較大，通常用於桌上型電腦、NB及伺服器等；體積較小的散熱管（或叫熱導管）則可以用在NB與智慧型手機裡，另外還有將一維線形的導管型態轉變成二維的散熱片（或叫均熱片），可以用來提高散熱效率，各大手機廠商已經開始準備導入此產品。

所以，上述這些散熱元件可運用在手機、PC／NB、伺服器，還有電競顯卡上，這是目前主要應用的領域。

散熱三雄帶動股價揚

雙鴻（3324）堪稱是5G手機散熱題材的代表，今年在三星新機以及中國手機熱導管需求提升下，公司看好未來展望，下半年也有擴產計畫。另外，在這次電競顯卡散熱需求熱潮當中，雙鴻也吃到這一塊商機，因此才會在這波行情中成為重要的指標。