親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

連假到南部玩 他有感而發列出交通8大不可思議

日本外相：和台一貫維持非政府實務關係

2019全球新戰局 美 中 台政治×股市×對策

2019-03-08 16:27非凡商業周刊

分享
【作者／賴建承】

中、美兩國元首均具有強勢領導的風格，川普雖是民主政治下產生的總統，不過打著美國優先的口號，於全球到處點火；習近平也打破中共集體領導的傳統，於1年前將國家主席任期限制取消，「習皇帝」一詞甚囂塵上。

隨著中國勢力的崛起與中美貿易不平衡等因素下，雙方於去年針對貿易戰開打，而軍事上也暗地裡動作頻頻，雖然不至於開戰，不過貿易戰的互徵關稅，確實讓雙方經濟都面臨壓力。

直到去年12月初的G20會議，舉行「川習會」後，美國表示暫緩2019年加徵關稅，之後進行雙方多輪的貿易協商談判，在進展順利下讓金融市場露出曙光，造就了年初以來股市的一波榮景，美國4大指數本波漲幅均達2成以上，中國上證指數更是狂漲26%。

由於中、美政治關係的和緩，讓全球市場出乎意料，日後就此回穩了嗎？操作策略需要改變嗎？本文將針對政治面、經濟面、資金面、技術面進行剖析！最後再針對台股擬定新的規畫。

2019新戰局 1

美中台政治暗潮洶湧

美國將於2020年舉行總統大選，去年的期中選舉共和黨丟了眾議院的多數席次，將迫使川普於施政上不能隨心所欲，例如日前美國政府部分關門，逼著川普宣布美國進入國家緊急狀態，以確保為修建美墨邊境圍牆提供的80億美元資金，然而眾議院已通過撤銷國家緊急狀態，這府會的攻防戰恐讓美國經濟成長受到阻礙。

分享

此外，川普的減稅效應已遞減，即使近期傳出3月27日川習會將簽署貿易協議，但在沒有正式結果出爐前仍有變數，為了明年的大選，難保川普不會再度出招。

至於中國政局方面，習近平於1月召集黨政高層，要求防範政治、經濟等領域重大風險，提防「黑天鵝」與「灰犀牛」事件，並提及風險不只在經濟層面，也要確保中國政治面的安全，似乎可看出習近平的焦慮，畢竟目前面臨了中國經濟成長趨緩、中美貿易戰，而社會貧富差距暗藏的動盪也日漸加深中。

再加上，2019年中國面臨建國70周年、新疆騷亂事件10周年、六四天安門事件30周年、西藏抗暴運動60周年、五四運動100周年等敏感紀念日，因此，本次兩會的召開環繞著「只談經濟、莫談政治」的氛圍，政協會議上主席汪洋表示，2019年主要工作部署特別強調「穩」字訣。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/3/8 No.1135】

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。

相關新聞

訓練員工成為Yes Man 霸氣豪爽宋福祥 帶領新普航空母艦大轉彎

2019-03-08 16:27

飆股入門聖經 隱藏版第3彈

2019-03-08 16:27

台股戰火悄然升溫 作帳 改選行情 誰有看頭？

2019-03-08 16:27

散熱商機大無限 哪些散熱概念股熱力十足？

2019-03-08 16:27

就是愛配息 高股息行情啟動 瞄準3大選股靶心

2019-02-27 14:29

高配息ETF 投信基金 最適合耐心買！穩穩賺！

2019-02-27 14:29

報復性強彈的背後 美股漲勢沒深根 金價升勢看旺

2019-02-27 14:29

非蘋 蘋果大比拚 哪些受惠供應鏈甜滋滋？

2019-02-27 14:28

聯發科鴨子划水 5G AI搶話語權 啖商機

2019-02-27 14:27

小魚股大反攻 櫃買車輪戰！群起攻堅

2019-02-22 10:48

低位階 高現金發放率！熱錢瞄準兩大進攻好標的

2019-02-22 10:48

國際大師出手了！ 他們買什麼？賣什麼？

2019-02-22 10:48

陸 港ETF操作猶重風控 小型為主 大型為輔

2019-02-22 10:48

選股該回歸基本面了！財報＋營收雙成長真金不怕火煉

2019-02-22 10:48

EPS龍虎榜 6大研究機構EPS總檢視

2019-02-15 13:35

台股新兵日記 4檔夯股甜蜜蜜 續漲在望

2019-02-15 13:35

美股牛市新考驗 別被騙了！美企財報暗藏玄機

2019-02-15 13:35

生技股錢景無窮 好消息連綿不斷 走路有風

2019-02-15 13:35

豬年最佳走春股 5大族群準備開攻

2019-02-15 13:34

5G AI領風騷 CES探風向 MWC將登場

2019-01-31 15:34

郭董治軍2019 鴻海艦隊總體檢 誰打前鋒？

2019-01-31 15:34

新興市場股匯雙漲 台股連動標的錢力十足

2019-01-31 15:34

銅板股飆漲不是夢！ 精選20檔低價好股大公開

2019-01-31 15:34

半導體材料無畏逆風 中長期需求推升個股水漲船高

2019-01-31 15:34

法人重倉股 把握封關前最後布局時刻

2019-01-25 10:34

IC設計掀比價效應 老牌股借東風 趁勢崛起

2019-01-25 10:34

QE毒癮發作 加劇震盪 升不升息？資金先奔新興市場

2019-01-25 10:34

美台超級財報 搶先報 雲端網通看好 電動車因禍得福

2019-01-25 10:34

陸股底部成形？ ETF套牢用時間換空間

2019-01-25 10:34

浩劫重生股 報復性反彈後誰還能續漲？

2019-01-18 10:48

汽車 家電旺了！ 台廠供應鏈大啖對岸商機

2019-01-18 10:48

7%以上好誘人！ 高股息殖利率攻守兼備

2019-01-18 10:48

傳產優於電子 醫療保健 高殖利率 紡織製鞋靚

2019-01-18 10:48

善用選擇權趨吉避凶 操作四部曲 中線保護短線

2019-01-18 10:48

三重奏題材啟動 營收 法說 股利漲聲響起

2019-01-11 11:08

不受景氣拖累產業 自行車 製鞋業走自己的路

2019-01-11 11:08

2019年市場新寵兒 4大類型成長股脫穎而出

2019-01-11 11:08

全球豬市來了？！ 暴漲暴跌 別成為待宰羔羊

2019-01-11 11:08

生技物美資金避風港 年後1個月上漲機率100%

2019-01-11 11:08
看更多

熱門文章

成大五連霸、北科大奪第三 私立大學拚改革名次翻升

2019-03-06 10:52

蔡康永：自律比選大學重要 討厭的科目也要能All Pass

2019-03-06 10:51

親人對簿公堂！失智被騙一億 財產給兒子就被棄養

2019-03-06 13:10

最美燈會》被外媒譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼」 屏東縣是怎麼做到的？

2019-03-06 13:11

全台最美咖啡館在哪？網友一致公認：在高雄

2019-03-07 09:07

「悲觀時布局、狂歡時出場」 理財教母靠3原則逮到A股噴出

2019-03-06 13:13

日圓貶破0.28可換匯了嗎？ 兩技巧教你鎖住最佳匯率

2019-03-06 15:36

緯穎大爆發 緯創持股卻減半的祕密

2019-03-07 14:26

酒駕撞到人竟然可以保險理賠？ 一張圖讓你秒懂

2019-03-05 11:23

鄭文燦 民進黨內「話事人」？

2019-03-04 15:01

「貨出人進」政績有點虛 韓國瑜棄市長選總統正當性不足

2019-03-07 09:09

「台語電視台」圈粉背後 文化平權還是文化霸權？

2019-03-04 10:52

李克強政府工作報告：中美貿易戰挑戰嚴峻 中國財政赤字再惡化

2019-03-07 09:17

年輕人的身分象徵 AirPods 如何從被嘲弄變成一夕爆紅？

2019-03-04 14:58

「台灣先生」縱橫台股30年完整告白 谷月涵退休 入籍做正港台灣人

2019-03-07 14:48

把偏鄉高中變男籃名門！鐵血教頭帶隊殺進HBL四強 靠「不留遺憾的決心」

2019-03-06 13:04

鴻海再起 從FII大漲找機會

2019-03-07 14:35

吳敦義競而不選想當Kingmaker 朱、王捉對廝殺勝負仍難料

2019-03-07 09:15

中美俄《中導條約》鬥法：大國遊戲 台灣慎入

2019-03-04 09:14

別光著急赴美面試 也要積極溝通大陸

2019-03-04 09:16

南庄老街2.0體驗 桂花巷轉型購物商城

2019-03-05 12:15

農地違章工廠為何沒在怕？藍綠黃立委都來挺

2019-03-06 08:53

圖利員工？ 興櫃股王緯穎的3個疑點讓股東不放心

2019-03-07 14:58

亞馬遜揮別紐約：勞資雙輸後面的社會主義魅影

2019-03-07 09:26

AI面試官 看穿你的心

2019-03-05 12:13

我的鄰居 是一支超標動輒達百倍的焚化爐

2019-03-06 08:54

當代醫俠陳志瑜 榮獲台灣十大傑出青年

2019-03-07 09:20

原來川普會拉手風琴？

2019-03-05 15:33

被公認是排放大戶 電廠巨獸為何不在黑名單裡？

2019-03-06 08:56

譚敦慈、宣明智吃蔬果不會吃進農藥 怎麼辦到的？

2019-03-08 11:14

以色列高科技全輸出國外 內部新技術採用率低且排斥科技

2019-03-05 12:07

美全球戰略布局 華為首當其衝

2019-03-07 09:31

春天養肝！傷肝飲食6地雷要避免

2019-03-05 16:44

其實有些人不適合吃蘋果 你不可不知

2019-03-05 16:43

世界上最有錢的人是誰？ 21歲正妹成為「嬌」點

2019-03-08 11:32

戒除要命的「糖癮」

2019-03-04 09:11

選總統 吳敦義保留萬分之一可能性給韓國瑜

2019-03-07 09:19

教育新南向政策變調 從四贏變全輸？

2019-03-07 12:07

高薪帶動技職榮景再現 環工、海事招生逆勢成長

2019-03-06 10:51

內需股抬頭 這三檔趕上潮流

2019-03-07 14:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top