2019全球新戰局 美 中 台政治×股市×對策

分享 facebook 【作者／賴建承】

中、美兩國元首均具有強勢領導的風格，川普雖是民主政治下產生的總統，不過打著美國優先的口號，於全球到處點火；習近平也打破中共集體領導的傳統，於1年前將國家主席任期限制取消，「習皇帝」一詞甚囂塵上。

隨著中國勢力的崛起與中美貿易不平衡等因素下，雙方於去年針對貿易戰開打，而軍事上也暗地裡動作頻頻，雖然不至於開戰，不過貿易戰的互徵關稅，確實讓雙方經濟都面臨壓力。

直到去年12月初的G20會議，舉行「川習會」後，美國表示暫緩2019年加徵關稅，之後進行雙方多輪的貿易協商談判，在進展順利下讓金融市場露出曙光，造就了年初以來股市的一波榮景，美國4大指數本波漲幅均達2成以上，中國上證指數更是狂漲26%。

由於中、美政治關係的和緩，讓全球市場出乎意料，日後就此回穩了嗎？操作策略需要改變嗎？本文將針對政治面、經濟面、資金面、技術面進行剖析！最後再針對台股擬定新的規畫。

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美中台政治暗潮洶湧

美國將於2020年舉行總統大選，去年的期中選舉共和黨丟了眾議院的多數席次，將迫使川普於施政上不能隨心所欲，例如日前美國政府部分關門，逼著川普宣布美國進入國家緊急狀態，以確保為修建美墨邊境圍牆提供的80億美元資金，然而眾議院已通過撤銷國家緊急狀態，這府會的攻防戰恐讓美國經濟成長受到阻礙。 分享 facebook

此外，川普的減稅效應已遞減，即使近期傳出3月27日川習會將簽署貿易協議，但在沒有正式結果出爐前仍有變數，為了明年的大選，難保川普不會再度出招。

至於中國政局方面，習近平於1月召集黨政高層，要求防範政治、經濟等領域重大風險，提防「黑天鵝」與「灰犀牛」事件，並提及風險不只在經濟層面，也要確保中國政治面的安全，似乎可看出習近平的焦慮，畢竟目前面臨了中國經濟成長趨緩、中美貿易戰，而社會貧富差距暗藏的動盪也日漸加深中。

再加上，2019年中國面臨建國70周年、新疆騷亂事件10周年、六四天安門事件30周年、西藏抗暴運動60周年、五四運動100周年等敏感紀念日，因此，本次兩會的召開環繞著「只談經濟、莫談政治」的氛圍，政協會議上主席汪洋表示，2019年主要工作部署特別強調「穩」字訣。