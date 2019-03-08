台股戰火悄然升溫 作帳 改選行情 誰有看頭？

分享 facebook 【作者／陳威良】

受惠外資強力買超台股千億元，大盤波段拉升了千點，指數一口氣攻抵來到年線附近，照常理來說，因為第1季企業獲利基本面仍在探底，該有居高思危的警戒，不過正因市場偏空氣焰高漲，融券餘額超過55萬張，軋空的力道反倒讓反彈進行曲仍未譜下休止符。

市場作帳行情啟動

目前大盤日KD在高檔鈍化已持續1個半月，週KD與月KD則同步向上，架構出中線保護短線的行情，接下來選股題材可留意法人作帳、集團作帳及董監改選前的回補行情。

俗話說：「一年之計在於春」，對於操作共同基金的投信法人而言，第1季的績效也是奠定全年排名表現的重要起手式，所以各大明星基金經理人無不卯足全力拚搏。在今年前2個月獲得投信集中火力買超的個股，這些投信布局股甚有機會在第1季底再拉一波，其中，除留意投信買超張數的多寡，還可以進一步再搭配投信持股比率做觀察。

以投信買超張數前30名個股來看，有2檔標的投信持股比率都超過1成，表示這類型個股法人看好的共識度高，基本面能見度也高，但相對來說股價因法人早已進場，所以位階往往也比較高。

如散熱股健策（3653）因為搶攻伺服器與車用市場，元月營收逆勢成長至5.05億元，創下歷史新高，投信積極買超逾4000張，持股比率甚至達到史上空前的14%。

健策這波股價從50元附近大漲1倍以上，在高檔投信開始有調節跡象，反而融資浮額進場，對籌碼來說不是好現象，倘使月線守不住則要小心漲多拉回的後座力。 分享 facebook

同理，緯創（3231）轉投資的軟體股緯軟（4953）以前投信很少著墨，受惠5G與物聯網帶動IT服務長線需求，去年前3季獲利大爆發，稅後淨利年成長204%、EPS達4.1元，法人看好今年EPS可挑戰7元，董監持股將近29%、券資比超過35%，籌碼仍有利多方。

不過投信已持股13.8%，能再加碼的施力空間有限，這種法人之間的恐怖平衡，最怕投信轉為連續賣超，追價者短期內風險高於利潤，套牢風險得先評估，百元以下才是波段理想進場點。

悄悄買產業指標股

另外，投信持股比率若介於5%～10%，股價整理後如果投信又繼續進場，則有機會再轉強。連接線大廠良維（6290）投信持股8.52%，Apple的NB及平板旗艦款已先採用Type-C，預計兩產品在第2季後的一般款改款及後續的新款手機，也將搭載Type-C做為電源供應組合，新的線材將由良維供應，使良維從過去僅供應NB轉為全產品線供應，45元以下支撐強勁。