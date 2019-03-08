飆股入門聖經 隱藏版第3彈

分享 facebook 【編輯部彙整】

在江山代有新人出的歷史輪迴下，如何找出飆股，是在股市中會面臨到的問題，此外，還有飆股操作邏輯、眉角要怎麼觀察，畢竟，黑馬人人愛，但不是人人可以騎得住，本單元將從第1步驟捕獲飆股、第2步驟掌握發動訊號、第3步驟如何抱緊操作等實戰技巧，帶您進入飆股世界。

實戰第1步

捕獲飆股的方法

2款基本面＋5大技術面

飆股能否漲得久，主力業內、法人會不會跟進，最重要的就是故事及基本面，所謂的故事就是檔個股漲升的核心價值，由於買股票就是買未來，一檔個股能不能受到市場的追捧，未來的故事及未來的業績就是股價續航力的保證。

基本面找飆股

景氣循環股：所謂景氣循環股，就是公司產品有一定的規格，而報價會隨著產業景氣出現大幅度的高低起伏，景氣循環股在電子、傳產都有，以傳統產業來說，包括原物料、航運、營建等都是市場熟知的，而原物料產品包含塑化、水泥、鋼鐵、大宗物資等，這些原物料產品都有自己報價。 分享 facebook

景氣循環股的飆股特性往往來得又快又急，尤其相關廠商在景氣谷底時，可能會出現大幅虧損，也導致股價沒有本益比或本益比偏高的現象，然在景氣大好或是要反轉之前，公司的本益比可能在股價高檔時低到10倍甚至5倍以下，這時投資人就可以「買在高本益比或沒有本益比，賣在低本益比」的口訣，來做為判斷哪些是景氣循環股飆股的依據。

業績成長股：若非景氣循環股，當公司有新產品或新增大客戶，導致業績在一段時間內出現大爆發，這種波段漲倍大飆股則可從營收看出端倪，而公司產品具有特殊利基或寡占性，搭配營運穩定成長，或市場產品改朝換代時的需求爆發，也容易有中長線飆股的身影，最有名的例子就是過去跟智慧型手機、網通相關的產業，因此，投資人能否從產業的變化上去做判斷，哪些產業未來會有新產品的龐大需求，也是擁有飆股的致勝法門。目前來看，包括5G電動車、自駕車、AI人工智慧、大數據、雲端、電競等，都是長線可能出現飆股的方向。

技術面找飆股

K線學：在K線中，上影線長度代表賣方力量，下影線長度則代表買方力量，尤其K線實體愈長，代表單邊的力道愈強，另外，如果隔日的開盤呈現向上或向下跳空的現象，則稱為跳空缺口，一般來說，帶有缺口的K線，相比起具有實體的多空將更有力道。